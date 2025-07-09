Экспорт рапса резко упал

Экспорт рапса из Украины в сезоне 2024/25 составил 3,14 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Такой объем на 15% уступает показателю предыдущего маркетингового года и стало минимумом для последних трех сезонов.

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Аналитики предполагают, что среди основных причин сокращения стоит выделить уменьшение урожая масличной в стране уже несколько лет подряд.

Почти 89% от общего экспорта рапса пришлось на Евросоюз (91% в предыдущем маркетинговом году), или 2,78 миллиона тонн, что на 17% уступает показателю 2023/24 маркетингового года,

– добавили специалисты.

В разрезе стран в тройку импортеров украинского рапса вошли:

Германия с объемом более 1 миллиона тонн (-18%),

Бельгия – 899 тысяч тонн (прирост в 2,4 раза),

а также Великобритания – 334 тысячи тонн (прирост в 2,5 раза).

В новом сезоне-2025/26 тенденция к сокращению экспорта рапса, вероятнее всего, сохранится, что обусловлено ожидаемым минимальным урожаем данной культуры за последние 4 года, а также из-за возможного введения экспортной пошлины для масличной, что сейчас активно лоббируется.

Важно! Экспертная оценка экспорта рапса из Украины в 2025/26 маркетинговом году пока составляет 2,7 миллиона тонн (-15%).