Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що Сікорський сказав про атаку на Польщі

Радослав Сікорський підтвердив, що дрони, які використали для атаки, могли нести заряд. Проте у апаратах, що досягли Польщі, вибухівку не знайшли.

Цікаво, що всі вони були несправними, що, на мою думку, говорить про те, що Росія намагалася перевірити нас, не розпочинаючи війну,

– сказав Сікорський Guardian у Києві.

Міністр відкинув припущення, що польська ППО була неготовою до атаки – попри те, що деякі безпілотники пролетіли сотні кілометрів вглиб території країни, а збити вдалося лише 3 чи 4 з 19.

"Дрони не досягли своїх цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", – запевнив Сікорський.

Що відомо про реакцію на удари?