Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.

Читайте також Безпрограшна ситуація для Кремля: політолог припустив, чого чекати після атаки БпЛА на Польщу

Польща готова відправити військових на навчання

Володимир Зеленський закликав союзників Києва переглянути власні можливості протиповітряної оборони після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

За його словами, Польща відправить своїх військових до України для переймання досвіду в протидії дронам.

Дональд (Туск, – 24 Канал) сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен,

– зазначив Зеленський.

Президент України також розповів, що зв'язав польську сторону з міністром оборони Денисом Шмигалем та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Командувач Сирський сьогодні на зв'язку з командувачем Польщі. Далі – це вже технічні кроки,

– підсумував Володимир Зеленський.

Джерела Reuters, знайомі з цим питанням, також підтвердили, що польські військові представники пройдуть навчання зі збивання безпілотників.

Російські безпілотники атакували Польщу: останні новини