Об этом 24 Каналу рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. Люди уже возмущались, что депутаты усиливают уголовную ответственность за СЗЧ, которая составит 5-10 лишения свободы. Но, по словам Костенко, ситуация другая.
К теме "Защитите права военных": в Киеве митингуют против ужесточения наказания за СЗЧ
Что изменится с СЗЧ?
Как отметил Костенко, сейчас нет никакой криминализации СЗЧ. Норму о 5-10 лет за самовольное оставление части вообще никто раньше не убирал. Она продолжала действовать. А новые законопроекты призваны решить другую проблему.
Ранее приняли механизм, по которому военный мог вернуться в подразделение, если это был первый случай СЗЧ. Верховная Рада несколько раз продлевала срок, по которому люди возвращались в войска – и с них снимали уголовную ответственность. Это продолжалось до 30 августа.
Затем Генштаб предложил другое решение. Многие люди приходили, отмечались; с них снимали уголовную ответственность. Потом они снова исчезали. Сейчас предлагают другой подход. Человек возвращается, служит 3 месяца – и с него снимают уголовную ответственность,
– сказал Костенко.
По его словам, норма о 5-10 лет за самовольное оставление части прописана в Уголовном кодексе Украины. Ее никто не менял. И была она там еще задолго до войны.
Ситуация с СЗЧ: кратко
- Верховная Рада сейчас рассматривает два законопроекта по этой ситуации. Речь идет о законопроекте 13452. Он вызвал возмущение из-за усиления ответственности за неповиновение командованию.
- Другой законопроект 13260, который касается СЗЧ. К примеру, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко писал, что этот документ фактически возвращает уголовную ответственность за СЗЧ. Если его примут, то суд не сможет применить смягчающую норму в отношении военных, которые самовольно оставили часть.
- Сейчас за первый законопроект еще не голосовали в Раде. Второй – принят за основу с доработкой положений.