Об этом 24 Каналу рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. Люди уже возмущались, что депутаты усиливают уголовную ответственность за СЗЧ, которая составит 5-10 лишения свободы. Но, по словам Костенко, ситуация другая.

Что изменится с СЗЧ?

Как отметил Костенко, сейчас нет никакой криминализации СЗЧ. Норму о 5-10 лет за самовольное оставление части вообще никто раньше не убирал. Она продолжала действовать. А новые законопроекты призваны решить другую проблему.

Ранее приняли механизм, по которому военный мог вернуться в подразделение, если это был первый случай СЗЧ. Верховная Рада несколько раз продлевала срок, по которому люди возвращались в войска – и с них снимали уголовную ответственность. Это продолжалось до 30 августа.

Затем Генштаб предложил другое решение. Многие люди приходили, отмечались; с них снимали уголовную ответственность. Потом они снова исчезали. Сейчас предлагают другой подход. Человек возвращается, служит 3 месяца – и с него снимают уголовную ответственность,

– сказал Костенко.

По его словам, норма о 5-10 лет за самовольное оставление части прописана в Уголовном кодексе Украины. Ее никто не менял. И была она там еще задолго до войны.

Ситуация с СЗЧ: кратко