Як отримують статус учасника бойових дій

Статус УБД надається військовим, які брали або беруть участь у бойових діях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Зверніть увагу! Статус УБД надає особі право на певні пільги та соціальні гарантії.

Сергій Мельник Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Отримати статус УБД можна двома шляхами. Перший – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов’язані внести відповідні відомості упродовж п’яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий – шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів.

Якщо особа хоче звернутися самостійно, їй потрібно подати:

спеціальну заяву;

підтверджувальні документи про участь у бойових діях;

два фото 3×4 на матовому папері.

Заяву потрібно надіслати поштою до комісії органу військового управління, якому підпорядкована військова частина.

Зверніть увагу! У випадку, якщо заявник не має зараз оригіналів необхідних документів, комісія може отримати їх самостійно.

Як довго розглядається заява:

дані, що були внесені до Єдиного реєстру ветеранів війни, обробляються в режимі реального часу, це відбувається автоматично;

а от комісії мають ухвалити рішення протягом місяця з моменту, коли заява була подана.

Військовослужбовці, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також мають право на отримання статусу УБД, за винятком тих, хто добровільно здався в полон або дезертирував. Документи для них подають командири військових частин,

– наголосив Мельник.



Чи мають право військовополонені на статус УБД / Фото Міноборони

Чому можуть відмовити у статусі УБД

Є випадки, коли у статусі УБД може бути відмовлено. Йдеться про такі ситуації: