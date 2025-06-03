Як отримують статус учасника бойових дій
Статус УБД надається військовим, які брали або беруть участь у бойових діях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Зверніть увагу! Статус УБД надає особі право на певні пільги та соціальні гарантії.
Отримати статус УБД можна двома шляхами. Перший – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов’язані внести відповідні відомості упродовж п’яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий – шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів.
Якщо особа хоче звернутися самостійно, їй потрібно подати:
- спеціальну заяву;
- підтверджувальні документи про участь у бойових діях;
- два фото 3×4 на матовому папері.
Заяву потрібно надіслати поштою до комісії органу військового управління, якому підпорядкована військова частина.
Зверніть увагу! У випадку, якщо заявник не має зараз оригіналів необхідних документів, комісія може отримати їх самостійно.
Як довго розглядається заява:
- дані, що були внесені до Єдиного реєстру ветеранів війни, обробляються в режимі реального часу, це відбувається автоматично;
- а от комісії мають ухвалити рішення протягом місяця з моменту, коли заява була подана.
Військовослужбовці, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також мають право на отримання статусу УБД, за винятком тих, хто добровільно здався в полон або дезертирував. Документи для них подають командири військових частин,
– наголосив Мельник.
Чи мають право військовополонені на статус УБД / Фото Міноборони
Чому можуть відмовити у статусі УБД
Є випадки, коли у статусі УБД може бути відмовлено. Йдеться про такі ситуації:
- особа подала недостовірну інформацію;
- відсутні правові підстави;
- відсутні необхідні документи;
- присутній обвинувачувальний вирок суду умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин (що було скоєно під час бойових дій).