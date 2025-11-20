Предусмотрены ли надбавки для матерей детей с инвалидностью и многодетных родителей?

Как объясняют в Пенсионном фонде на запрос 24 Канала, закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" позволяет назначать специальную пенсию матерям, которые родили 5 и более детей, а также воспитали их до 6 лет.

В то же время отдельных надбавок или доплат для матерей людей с инвалидностью с детства и ветеранов труда закон сейчас не предусматривает.

Но многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства могут выйти на пенсию раньше по льготным условиям,

– добавляют в Фонде.

Как определяют размер пенсии по инвалидности?

В Украине пенсию по инвалидности назначают по нескольким законам, в зависимости от того, кем был человек и при каких обстоятельствах он получил инвалидность.

Это общий закон о пенсионном страховании, закон о военнослужащих, о лицах, пострадавших от Чернобыля, а также закон о прокуратуре. Все они применяются, когда инвалидность приводит к полной или частичной потере трудоспособности,

– отмечают в ПФУ.

Как известно, по основному пенсионному закону пенсию по инвалидности дают при наличии определенного страхового стажа – от 1 до 15 лет. А рассчитывается такая пенсия как часть от пенсии по возрасту:

люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту,

получают 100% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью II группы – 90% от пенсии по возрасту,

– 90% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

Обратите внимание! Пенсию по случаю потери кормильца также назначают по нескольким законам. Ее назначают нетрудоспособным членам семьям кормильца, которые были на его иждивении.

Какая пенсия выгоднее?