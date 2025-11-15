Что выгоднее: пенсия по возрасту или по инвалидности?

В Украине одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности нельзя, поэтому приходится делать выбор, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Поэтому важно знать, какой вариант обеспечит большие ежемесячные выплаты:

Обычно пенсия по возрасту является более выгодной, особенно для тех, кто имеет III группу инвалидности, поскольку выплаты по инвалидности в этом случае составляют лишь половину от пенсии по возрасту.

Для лиц с I группой инвалидности выплаты по возрасту и инвалидности равны, поэтому выбор между ними не влияет на размер ежемесячного дохода.

В любом случае важно учитывать свой стаж и среднюю зарплату, чтобы выбрать вариант, который обеспечит наибольшие выплаты.

Какая разница между пенсией по возрасту и пенсию по инвалидности?

Основная разница между этими пенсиями следующая: размер выплат и условия их назначения. У ПФУ отмечают, что пенсия по возрасту начисляется с 60 лет при наличии минимум 32 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Размер зависит от средней зарплаты и стажа: при зарплате 15 057 гривен и стаже 35 лет пенсия составит 5 269 гривен. Тогда как минимальная пенсия при недостаточном стаже – лишь 2 361 гривну.

Пенсия по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы: I группа составляет 100%, II уже 90%, а III 50% от пенсии по возрасту. В стаж учитывается период от установления инвалидности до 60 лет.

Важно! Те, кто не работал, получают социальную помощь 2 361 гривну.

