Как онлайн оформить пенсию в Украине

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины теперь можно оформить пенсию с помощью Дія.Підпису. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія" и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

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Предлагаем пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

  1. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию для входа через "Дія.Підпис". В открытом окне нажмите "Получить код для входа".
  2. Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого откройте приложение на телефоне и наведите считыватель на QR-код. На телефоне нажмите "Подтвердить".
  3. Активируйте Дія.Підпис, передвинув кнопку активации до крайнего правого положения. Подтверждение личности осуществляется через фото проверку. Следуйте инструкциям на экране и нажмите "Далее".
  4. Введите пятизначный код для Дія.Підпис на телефоне. Если вы используете Дія.Підпис впервые, запомните этот код. После успешного выполнения всех шагов, подтверждение запроса на авторизацию через Дія.Підпис появится на экране телефона.
  5. Вход в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически. В личном кабинете на портале перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
  6. Выберите тип пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").
  7. Отвечайте на вопросы анкеты-опроса для заполнения данных обращения. Добавьте скан-копии необходимых документов и нажмите "Сформировать заявление".
  8. Для завершения процесса подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и нажмите "Підписати та відправити до ПФУ".