Как онлайн оформить пенсию в Украине
На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины теперь можно оформить пенсию с помощью Дія.Підпису. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія" и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.
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Предлагаем пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:
- В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию для входа через "Дія.Підпис". В открытом окне нажмите "Получить код для входа".
- Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого откройте приложение на телефоне и наведите считыватель на QR-код. На телефоне нажмите "Подтвердить".
- Активируйте Дія.Підпис, передвинув кнопку активации до крайнего правого положения. Подтверждение личности осуществляется через фото проверку. Следуйте инструкциям на экране и нажмите "Далее".
- Введите пятизначный код для Дія.Підпис на телефоне. Если вы используете Дія.Підпис впервые, запомните этот код. После успешного выполнения всех шагов, подтверждение запроса на авторизацию через Дія.Підпис появится на экране телефона.
- Вход в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически. В личном кабинете на портале перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
- Выберите тип пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").
- Отвечайте на вопросы анкеты-опроса для заполнения данных обращения. Добавьте скан-копии необходимых документов и нажмите "Сформировать заявление".
- Для завершения процесса подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и нажмите "Підписати та відправити до ПФУ".