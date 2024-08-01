Как онлайн оформить пенсию в Украине

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины теперь можно оформить пенсию с помощью Дія.Підпису. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія" и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Читайте также: Вниманию пенсионеров: у кого заберут 20% от пенсии в августе

Предлагаем пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: