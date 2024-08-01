Як онлайн оформити пенсію в Україні

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України тепер можна оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису. Для цього потрібно бути зареєстрованим у мобільному застосунку "Дія" та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

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Пропонуємо покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: