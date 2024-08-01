Як онлайн оформити пенсію в Україні
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України тепер можна оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису. Для цього потрібно бути зареєстрованим у мобільному застосунку "Дія" та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.
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Пропонуємо покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:
- У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та виберіть опцію для входу через "Дія.Підпис". У відкритому вікні натисніть "Отримати код для входу".
- Скануйте QR-код, який з'явиться на екрані, за допомогою функції сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього відкрийте додаток на телефоні та наведіть зчитувач на QR-код. На телефоні натисніть "Підтвердити".
- Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації до крайнього правого положення. Підтвердження особи здійснюється через фото перевірку. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та натисніть "Далі".
- Введіть п’ятизначний код для Дія.Підпис на телефоні. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, запам’ятайте цей код. Після успішного виконання всіх кроків, підтвердження запиту на авторизацію через Дія.Підпис з’явиться на екрані телефону.
- Вхід в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України буде виконано автоматично. У особистому кабінеті на порталі перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".
- Виберіть тип пенсії (наприклад, "Пенсія за вислугу років").
- Відповідайте на питання анкети-опитування для заповнення даних звернення. Додайте скан-копії необхідних документів та натисніть "Сформувати заяву".
- Для завершення процесу підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".