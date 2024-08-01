Чому ПФУ може штрафувати пенсіонера

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Компенсація коштів може відбуватися у добровільному або ж примусовому порядку. Тобто, пенсіонер може самостійно повернути надлишкові виплати.

Якщо особа відмовляється цей зробити добровільно, ПФУ забиратиме у неї до 20% від виплат примусово. Кошти "забиратимуть" поки усі надлишкові витрати не будуть компенсовані.

Зверніть увагу! ПФУ потрібно повідомляти не тільки про працевлаштування, а і про звільнення з роботи. Завдяки цьому, пенсіонер може збільшити свої виплати.