Бюджетна підтримка від США

Це буде перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на цей рік становить 7,8 мільярда доларів.

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Залучені кошти будуть використані для виплат заробітної плати вчителям, працівникам служб швидкого реагування (ДСНС), державним службовцям, а також для підтримки першочергових соціальних витрат, таких як виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету.

Кошти будуть надходити через проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Цей проєкт є основним фінансовим інструментом Світового банку для підтримки України.

Цікаво! З початку червня 2022 року через проєкт PEACE in Ukraine до державного бюджету вже надійшло більш як 25 мільярда доларів.