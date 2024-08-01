Бюджетна підтримка від США
Це буде перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на цей рік становить 7,8 мільярда доларів.
Читайте також: Україна обмежила транзит нафти до Угорщини
Залучені кошти будуть використані для виплат заробітної плати вчителям, працівникам служб швидкого реагування (ДСНС), державним службовцям, а також для підтримки першочергових соціальних витрат, таких як виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Ефективна робота Уряду разом зі значною підтримкою від міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати стабільність фінансової системи в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету.
Кошти будуть надходити через проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Цей проєкт є основним фінансовим інструментом Світового банку для підтримки України.