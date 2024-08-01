Бюджетная поддержка от США

Это будет первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Запланированный объем финансовой помощи от США на этот год составляет 7,8 миллиарда долларов.

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Привлеченные средства будут использованы для выплат заработной платы учителям, работникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), государственным служащим, а также для поддержки первоочередных социальных расходов, таких как выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Сергей Марченко Министр финансов Украины Эффективная работа Правительства вместе со значительной поддержкой от международных партнеров позволяют обеспечивать стабильность финансовой системы в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это – необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета.

Средства будут поступать через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Этот проект является основным финансовым инструментом Всемирного банка для поддержки Украины.

Интересно! С начала июня 2022 года через проект PEACE in Ukraine в государственный бюджет уже поступило более 25 миллиардов долларов.