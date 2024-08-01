Бюджетная поддержка от США
Это будет первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Запланированный объем финансовой помощи от США на этот год составляет 7,8 миллиарда долларов.
Читайте также: Украина ограничила транзит нефти в Венгрию
Привлеченные средства будут использованы для выплат заработной платы учителям, работникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), государственным служащим, а также для поддержки первоочередных социальных расходов, таких как выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Эффективная работа Правительства вместе со значительной поддержкой от международных партнеров позволяют обеспечивать стабильность финансовой системы в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это – необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета.
Средства будут поступать через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Этот проект является основным финансовым инструментом Всемирного банка для поддержки Украины.