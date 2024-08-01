Транзит газа в Венгрию и Словакию

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что рынок поставок топлива останется невредимым, несмотря на потенциальные перебои в регионе. Сейчас до 10% поставок топлива на рынок обеспечивается из этого региона на пике добычи. Однако есть заверения, что существует достаточная логистическая мощность, чтобы обеспечить минимум на 50% больше поставок из альтернативных источников.

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Напомним! Эти возможности поддерживаются разветвленной системой снабжения, которую может быть нелегко усилить в случае потери доступа к этому региону.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Украина - хороший клиент для MOL (ему принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии). Его потеря - выстрел самим себе в ногу. Они это понимают, судя по тому, что разговоры о возможном прекращении поставок нам электричества из Венгрии прекратились. Потому что это их немалые деньги.

В свете неопределенного будущего импорта российской нефти из-за исключений из санкций, потребность в альтернативных клиентах становится все более актуальной. Ожидается, что как только будет обеспечен доступ к большим рынкам, зависимость от дорогого венгерского и словацкого импорта уменьшится.

У нас достаточно поводов задействовать санкции, объяснить их причину и все бы их поняли и внутри, и извне. Но мы не предупредили Европу, молчим и сейчас. Знаем только, что введены какие-то санкции против "Лукойла" (российской, но частной компании), а против "Роснефти" (государственной компании), которая тоже есть в той "Дружбе", - нет. Там также есть "Татнефть", ближе к кремлю, чем "Лукойл". В частности, в Татарстане активно развивается оборонная промышленность, в частности, собирают "Шахеды",

– написал он.

Недавно Украина реализовала новую инициативу, но, вопреки заявлениям "Нафтогаза", объемы прокачки нефти не уменьшились. Вместо "Лукойла" его место заняла другая компания, что привело к предположениям, что "Лукойл", возможно, переориентировал свои продажи нефти на море. Несмотря на отсутствие ощутимых достижений, Украина столкнулась с обвинениями в том, что она поставила под угрозу энергетическую безопасность Европы, что негативно повлияло на ее имидж в СМИ и репутацию. Это вызвало вопросы об истинных целях этой спецоперации.