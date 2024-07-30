Надбавка ко Дню Независимости

Таким образом, увеличенную пенсию в августе благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины смогут получить: ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

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При этом размер доплаты будет следующим:

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно вывезены на работы – 450 гривен ;

; члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен ;

; участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 1 000 гривен ;

; лица инвалидностью вследствие войны III группы – 2 700 гривен ;

; лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 2 900 гривен ;

; те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны – 3 100 гривен.

Заметьте! Пенсионерам из указанных выше категорий надбавка будет начислена автоматически к ежемесячной пенсии. Другим лицам нужно подать соответствующее заявление в ПФУ до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

С 1 августа 2024 года, согласно Закону, следующие категории граждан больше не смогут получить отсрочку от мобилизации, а именно:

Студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

Студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;

Некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

Лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

Лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории (если ВВК признает мужчину годным);

Мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны быть подтверждены повторным медосмотром);

Неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).

Изменения в Налоговом кодексе

С 1 августа вступит в силу Закон, касающийся особенностей налогового администрирования во время войны для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения норм Налогового кодекса.

Обратите внимание! Компании и предприниматели, включены в специальный перечень, будут иметь ряд преимуществ во взаимодействии с налоговыми органами. Это, в частности, касается резидентов Дия.City, которые соответствуют установленным критериям по уплате налогов и заработной платы.

Те, кто включен в перечень, будут иметь несколько преимуществ:

уменьшение налоговой нагрузки : временное приостановление большинства плановых проверок, что позволит компаниям сосредоточиться на основной деятельности;

: временное приостановление большинства плановых проверок, что позволит компаниям сосредоточиться на основной деятельности; ускорение процедур возврата налога: сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведения проверок, что обеспечит более быстрое получение средств;

сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведения проверок, что обеспечит более быстрое получение средств; индивидуальный подход: назначение персонального менеджера, который будет предоставлять оперативные консультации по налоговым вопросам в удобном для компании формате (онлайн, видеоконференция).

Продолжение соцвыплат для ВПЛ

В августе ВПЛ будут получать выплаты от государства без изменений. Речь идет о тех, кому помощь была автоматически продлена с 1 марта 2024 года и о тех, кто обращался за ее назначением после этой даты.

Заметьте! Выплаты автоматически переназначили пенсионерам с небольшой пенсией, лицам с инвалидностью, детям-сиротам.

Поэтому август станет последним месяцем полугодового периода, на который Кабмин продолжал выплаты. Однако правительство уверяет, что ВПЛ будут продолжать получать выплаты и после окончания этого срока.

Важно! Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что соответствующее решение уже принято. Кроме того, количество получателей может увеличиться.

Из обращения изымают популярную банкноту

В то же время с 1 августа 2024 года НБУ начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом в 500 гривен, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах. Эти купюры постепенно будут заменять на современные банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Как отмечают в НБУ, граждане смогут без ограничений продолжать использовать банкноты старого образца для расчетов, поэтому их не нужно обменивать специально.

Как будет заменяться банкнота / Инфографика – НБУ

Обратите внимание! Изъятие из обращения купюры означает, что банки Украины не будут выдавать эти банкноты из касс при осуществлении наличных операций, а Нацбанк прекратит поставлять такие банкноты в кассы банков.

Для кого вырастет коммуналка

В августе 2024 года большинство бытовых потребителей не почувствуют повышения цен на электроэнергию, газ и воду. Однако для некоторых украинцев все же возможны изменения в коммунальных тарифах. Таким образом:

Тарифы на электроэнергию , которые были повышены с 1 июня, будут оставаться неизменными до апреля 2025 года. Итак, с 1 августа стоимость электроэнергии не претерпит изменений. Сейчас фиксированная цена на электроэнергию для потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

, которые были повышены с 1 июня, будут оставаться неизменными до апреля 2025 года. Итак, с 1 августа стоимость электроэнергии не претерпит изменений. Сейчас фиксированная цена на электроэнергию для потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В августе цена газа для бытовых потребителей, которые получают услугу от "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Стоимость газа у других поставщиков будет колебаться от 7,7 до 9,90 гривны за кубометр.

Впрочем, с 1 августа в отдельных районах Киевской области вырастут тарифы на воду. Поэтому, КП "Микуличи" Немешаевской общины сообщило о необходимости внедрения новых тарифов на услуги централизованного снабжения холодной водой и водоотведения. Соответственно тарифы на водоснабжение вырастут до 56,55 гривны, а на водоотвод до 68,65 гривны.

Когда начнется обучение в школах

В ряде регионов местные органы власти недавно сообщили о планах начать учебный год 2024 – 2025 в школах раньше. В частности, в Черновцах, Ивано-Франковске и Львове рассматривали возможность начала образовательного процесса в середине августа из-за сложной ситуации в энергетике.

Однако уже 23 июля Кабмин утвердил постановление, которым установлено начало учебного года на 2 сентября 2024 года и его завершение на 30 июня 2025 года.

Заметьте! Областным администрациям поручили обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.