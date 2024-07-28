Какой размер социальной помощи
Социальную помощь будут получать пенсионеры, которые наработали менее 15 лет страхового стажа до 65-летнего возраста.
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Соцпомощь составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.
Какие документы понадобятся для оформления
Чтобы оформить соцпомощь, нужно обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь:
- заявление,
- паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,
- справка ПФУ об имеющемся страховом стаже,
- декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.