Какой размер социальной помощи

Социальную помощь будут получать пенсионеры, которые наработали менее 15 лет страхового стажа до 65-летнего возраста.

Читайте также Какие доплаты к пенсии могут иметь пенсионеры в 65 лет

Соцпомощь составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Какие документы понадобятся для оформления

Чтобы оформить соцпомощь, нужно обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь:

  • заявление,
  • паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков,
  • справка ПФУ об имеющемся страховом стаже,
  • декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.