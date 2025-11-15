Що вигідніше: пенсія за віком чи за інвалідністю?

В Україні одночасно отримувати пенсію за віком й за інвалідністю не можна, тому доводиться робити вибір, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Цікаво Пенсія при 20 роках стажу: скільки виплачуватимуть і як підвищити суму

Тому важливо знати, який варіант забезпечить більші щомісячні виплати:

Зазвичай пенсія за віком є вигіднішою, особливо для тих, хто має III групу інвалідності, оскільки виплати за інвалідністю в цьому випадку становлять лише половину від пенсії за віком.

Для осіб з I групою інвалідності виплати за віком та інвалідністю рівні, тому вибір між ними не впливає на розмір щомісячного доходу.

У будь-якому разі важливо враховувати свій стаж та середню зарплату, щоб обрати варіант, який забезпечить найбільші виплати.

Яка різниця між пенсією за віком та пенсію по інвалідності?

Основна різниця між цими пенсіями наступна: розмір виплат та умови їх призначення. У ПФУ наголошують, що пенсія за віком нараховується з 60 років за наявності мінімум 32 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Розмір залежить від середньої зарплати та стажу: при зарплаті 15 057 гривень та стажі 35 років пенсія складе 5 269 гривень. Тоді як мінімальна пенсія при недостатньому стажі – лише 2 361 гривню.

Пенсія за інвалідністю розраховується залежно від групи: I група становить 100%, II вже 90%, а III 50% від пенсії за віком. До стажу враховується період від встановлення інвалідності до 60 років.

Важливо! Ті, хто не працював, отримують соціальну допомогу 2 361 гривню.

Як оформити пенсію в Україні?