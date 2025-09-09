Яка пенсія по інвалідності для III групи?
Слід також враховувати, що пенсії встановлюються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– наголосили у Пенсійному фонді.
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
Водночас розмір виплати залежить ще й від причини інвалідності. Наприклад, українцям особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірі 60 % сум грошового забезпечення для III групи.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірі 40 % суми грошового забезпечення. Мова знову-таки про III групу.
Важливо! Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи не може бути нижче 9 478 гривень.
Як призначається пенсія по інвалідності?
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, то виплата призначається з дня звернення за нею.
Які виплати у людей з іншими групами інвалідності?
Пенсія для людей з II групою інвалідності внаслідок війни становить 80% від грошового забезпечення. Проте також сума не може становити менше ніж 13 822 гривень.
Водночас виплата для осіб з інвалідністю І групи надається у сумі 100% від грошового забезпечення. Водночас мінімальний розмір пенсій, які мають отримувати особи з інвалідністю внаслідок війни у цій групі, не може бути менше як 16 847 гривень.