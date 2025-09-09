Яка пенсія по інвалідності для III групи?

Слід також враховувати, що пенсії встановлюються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи; 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи; 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Водночас розмір виплати залежить ще й від причини інвалідності. Наприклад, українцям особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірі 60 % сум грошового забезпечення для III групи.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірі 40 % суми грошового забезпечення. Мова знову-таки про III групу.

Важливо! Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи не може бути нижче 9 478 гривень.

Як призначається пенсія по інвалідності?

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, то виплата призначається з дня звернення за нею.

Які виплати у людей з іншими групами інвалідності?