Як призначають пенсію по інвалідності в Україні?

Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Найбагатші пенсіонери України: хто отримає понад 150 тисяч гривень щомісяця

Стаж повинен бути від 1 до 15 років. Але необхідна його тривалість залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.

Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи; 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи; 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Чи можна отримати пенсію по інвалідності без стажу?

Однак пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Це відбувається за таких обставин:

у період проходження служби; або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби; або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір виплат визначається не від пенсії за віком, а від грошового забезпечення:

I група – 70% (100% при інвалідності через бойові дії); II група – 60% (80% при інвалідності через бойові дії); III група – 40% (60% при інвалідності через бойові дії).

Зауважте! Більшість умов призначення пенсії слід уточнювати у ПФУ.

Краще отримувати виплату за віком чи інвалідністю?