Яка кількість стажу необхідна для пенсії?

Щороку кількість необхідного страхового стажу для пенсії змінюється. У 2025 році вона теж зросла, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цьогоріч українці можуть вийти на пенсію за віком за таких умов:

у віці 60 років – за наявності не менше як 32 років страхового стажу;

у 63 роки – маючи від 22 до 31 року страхового стажу;

та у 65 років – за наявності щонайменше 15 років стажу.

Ці вимоги розповсюджуються як на чоловіків, так і на жінок.

Слід зауважити, що до страхового стажу зараховуються лише періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачувалися страхові внески, не менше мінімальних.

Це означає, що не зарахуються періоди:

коли людина працювала неофіційно і жодних внесків не платила;

якщо підприємство вимушене призупинити роботу та не робить страхові внески.

Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, є трудова книжка. Якщо вона відсутня або у ній немає відповідних записів, стаж роботи встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, чи архівними установами.

Що робити, якщо стажу не вистачає?

Якщо стажу не вистачає, необхідну кількість можна докупити. Для цього людині необхідно звернутися до податкової служби та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, зазначає ПФУ.

Щоб зарахували 1 місяць стажу, потрібно внести платіж, який дорівнює мінімальному страховому внеску. У 2025 році він складає 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень).

Таким чином, стаж коштуватиме:

місяць стажу – 1 760 гривень ;

; рік – 21 120 гривень.

Докупити страховий стаж можна за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем. За період до 2004 року купити стаж неможливо,

– наголошують у ПФУ.

Варто знати! При цьому докупити страховий стаж можливо одноразово, тобто одразу сплатити всю суму внесків за необхідний період.

Що ще треба знати про стаж?