Как оформить "зимнюю тысячу" через Укрпочту?

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года в любом выделении, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Обратиться в Укрпочту за помощью могут такие лица:

те, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением Дія; украинцы, у которых нет РНОКПП; опекуны недееспособных людей.

Однако опекуну необходимо иметь документы, подтверждающие его личность и назначение опекуном. Чтобы оформить помощь на детей, заявку должен подать один из родителей или другой законный представитель ребенка. Заявление необходимо заполнять на каждого ребенка отдельно.

Если человек получит пенсию или государственную социальную помощь через Укрпочту, выплату будет начислено автоматически на тот же специальный счет. Подавать заявку в этом случае не нужно.

Какие документы необходимы для подачи заявки?

Для того, чтобы оформить заявку на помощь, нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; идентификационный код (РНОКПП) или соответствующая отметка в паспорте о его отсутствии; документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи.

Дополнительно необходимы:

для оформления пособия на ребенка – свидетельство о рождении ребенка; для оформления помощи на недееспособного человека – документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение опекуном.

После зачисления средств АО "Укрпочта" проинформирует о возможности их использования с помощью SMS-сообщения,

– говорится в сообщении.

Если пенсия или социальные выплаты начислены автоматически через Укрпочту – потратить их можно до 25 декабря 2025 года.

Если заявка оформлена в отделении Укрпочты – до 25 января 2026 года.

Выплату, полученную на карточку "Национальный кэшбэк" через Дію, тоже можно использовать в отделении Укрпочты.

Важно! Средства, поступившие на карту "Нацкешбек" нужно потратить до 30 июня 2026 года.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила: средства поступят в течение 10 дней после подачи заявки в Дії.

Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги,

– написала Свириденко.

Напомним! Подать заявку в Дії можно до 24 декабря.

Что еще следует знать о "зимней тысяче"?