Какая помощь от международных организаций?

Помощь украинцам с начала войны предоставляют различные международные организации, такие как Красный Крест, ООН, ЮНИСЕФ и тому подобное. Проследить их можно на одном сайте, передает 24 Канал со ссылкой на еДопомога.

Поддержка направлена на самые уязвимые категории населения. В частности, внутренние переселенцы могут получить от ООН выплаты в размере 10 800 гривен. Но эти средства выплачивают не сразу, а постепенно – по 3 600 гривен в течение 3 месяцев.

Помощь от ООН предоставляется семьям ВПЛ, которые являются переселенцами менее 6 месяцев и отвечают следующим требованиям:

В семье есть только один из родителей и несовершеннолетний ребенок или лицо соба старше 55 лет;

Семью возглавляют лица, старше 55 лет или пожилой человек с ребенком;

В семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Однако есть и ограничения для получения помощи:

в течение последних трех месяцев семья не должна получать дополнительной поддержки от ООН и других международных организаций;

доход семьи должен составлять не более 6 318 гривен на одного члена семьи в месяц.

Помощь в размере 3 600 гривен в течение трех месяцев от ООН предназначена для удовлетворения самых первых потребностей ВПЛ – в продуктах питания, лекарствах и тому подобное.

Обратите внимание! Чтобы оформить помощь, нужно пройти собеседование с сотрудниками ООН в одном из пунктов сбора данных.

Какая помощь от государства?

Государство тоже выплачивает поддержку ВПЛ. Она направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий переселенцев.

Получить денежные выплаты имеют право:

лица, которые переместились с территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также с временно оккупированных территорий;

лица, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;

дети, рожденные у внутренне перемещенных лиц, которые уже состоят на учете как ВПЛ.

Размер помощи отличается в зависимости от категории:

для детей и лиц с инвалидностью – 3 000 гривен;

для всех остальных категорий – 2 000 гривен.

Помощь назначается на 6 месяцев с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления.

Кроме того, в Украине выплачивается помощь и для других уязвимых категорий в размере 6 500 гривен. Она предназначена:

детям под опекой или попечительством;

детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа, в том числе детям с инвалидностью;

людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

детям из малообеспеченных семей до 18 лет;

детям из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход.

Заметьте, что эту помощь получатели могут потратить только на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства в течение 180 дней после зачисления.

Важно! Кроме того, все украинцы, которые находятся на подконтрольной территории, могут получить 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимняя поддержка".

Как оформить помощь?

Оформить помощь граждане могут как оффлайн, так и онлайн.

Помощь для ВПЛ

Обратиться можно лично в территориальный орган Пенсионного фонда, ЦНАП или орган местного самоуправления.

Дистанционно заявка подается несколькими способами:

через веб-портал Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение ПФУ;

портал "Дія".

В приложении "Дія" также можно подать заявление на учет как ВПЛ и получить электронную справку.

Помощь от государства

Чтобы оформить помощь в размере 6 500 гривен или 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка", необходимо воспользоваться приложением "Дія".

Обновите приложение и войдите в свой профиль.

Перейдите в раздел "Сервисы".

Выберите "Зимняя поддержка" и далее соответствующую выплату.

Отправить заявление.

Стоит знать! "Зимнюю тысячу" можно использовать на лекарства, почтовые услуги, коммунальные услуги, книги, печатную и пищевую продукцию, а также благотворительные взносы.

