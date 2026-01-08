Почему задерживают социальные выплаты 2026?
В Украине есть резерв средств, который позволяет вовремя осуществлять все социальные выплаты, которые предусмотрены в действующем бюджете, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соцпортал".
В общем основная причина задержек – военное положение и приоритетное финансирование оборонных расходов. Сначала казначейство покрывает расходы на армию, а уже потом – на социальные нужды.
Также важно, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам.
Сколько соцвыплат профинансировали в январе?
Пенсионный фонд ежедневно обновляет информацию о финансировании соцвыплат, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
По состоянию на 7 января профинансировано:
- на пенсионные выплаты – 18,9 миллиардов гривен, в том числе через Укрпочту – 3,2 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 15,7 миллиардов гривен;
- на жилищные субсидии и льготы – 4,7 миллиардов гривен;
- на страховые выплаты – 1,5 миллиарда гривен, в том числе на оплату больничных – 0,3 миллиарда гривен.
Что делать, если выплаты не поступили?
Если деньги не поступили в указанный срок, важно не паниковать, а действовать:
1. Проверить информацию
- Зайти в приложение или на сайт банка, через который вы получаете выплаты.
- Убедиться, что нет изменений в реквизитах или задержек со стороны банка.
2. Обратиться в соответствующие учреждения
- Горячая линия Кабмина: 1545
- Электронная почта Минсоцполитики: zvernennya@mlsp.gov.ua
- Горячая линия Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39
- ПФУ: 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
Также можно обратиться в местное управление соцзащиты или ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
3. Узнать причину задержки
Если социальные выплаты задерживаются более чем на месяц, важно выяснить, не произошла ли ошибка в начислениях. Это можно сделать через горячую линию 1545 или личным обращением в органы соцзащиты.
Какие новые соцвыплаты и помощь предоставляют в Украине?
Зимой украинцы имели возможность оформить "тысячу Зеленского". Подача заявок на получение средств прекратилась еще до Рождества, однако их можно потратить в 2026 году. "Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие.
"Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом, однако чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов.
В 2026 году государство предусмотрело дополнительную денежную выплату для отдельных украинцев. Правительственная программа "Скрининг здоровья 40+" предоставляет целевую помощь в 2 000 гривен для украинцев в возрасте от 40 лет для профилактических медицинских обследований.
Молодые украинцы, достигшие 18 лет в 2024 – 2026 годах, могут получить специальную соцвыплату "еКнига" при наличии украинского паспорта. Заявку на получение средств можно подать через приложение Дія, а деньги поступят на виртуальную карту в одном из банков-партнеров.