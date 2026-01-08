Почему задерживают социальные выплаты 2026?

В Украине есть резерв средств, который позволяет вовремя осуществлять все социальные выплаты, которые предусмотрены в действующем бюджете, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соцпортал".

В общем основная причина задержек – военное положение и приоритетное финансирование оборонных расходов. Сначала казначейство покрывает расходы на армию, а уже потом – на социальные нужды.

Также важно, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам.

Сколько соцвыплат профинансировали в январе?

Пенсионный фонд ежедневно обновляет информацию о финансировании соцвыплат, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По состоянию на 7 января профинансировано:

на пенсионные выплаты – 18,9 миллиардов гривен, в том числе через Укрпочту – 3,2 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 15,7 миллиардов гривен;

на жилищные субсидии и льготы – 4,7 миллиардов гривен;

на страховые выплаты – 1,5 миллиарда гривен, в том числе на оплату больничных – 0,3 миллиарда гривен.

Что делать, если выплаты не поступили?

Если деньги не поступили в указанный срок, важно не паниковать, а действовать:

1. Проверить информацию

Зайти в приложение или на сайт банка, через который вы получаете выплаты.

Убедиться, что нет изменений в реквизитах или задержек со стороны банка.

2. Обратиться в соответствующие учреждения

Горячая линия Кабмина: 1545

Электронная почта Минсоцполитики: zvernennya@mlsp.gov.ua

Горячая линия Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39

ПФУ: 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Также можно обратиться в местное управление соцзащиты или ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

3. Узнать причину задержки

Если социальные выплаты задерживаются более чем на месяц, важно выяснить, не произошла ли ошибка в начислениях. Это можно сделать через горячую линию 1545 или личным обращением в органы соцзащиты.

Какие новые соцвыплаты и помощь предоставляют в Украине?