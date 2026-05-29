Хто може отримати спеціальну міжнародну допомогу?

Частина українців може оформити грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на людину. Виплати надає французька гуманітарна організація Acted у межах програми підтримки населення, яке постраждало від наслідків війни.

Водночас претендувати на кошти зможуть лише родини, які відповідають визначеним критеріям вразливості. Тосу наразі прийом заявок відкритий для мешканців Сосницької громади Сумської області.

Зверніть увагу! Програма передбачає виплату 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Таким чином загальна сума допомоги становить 10 800 гривень на особу.

Перевагу під час відбору надаватимуть сім'ям, які через війну опинилися у складному матеріальному становищі або належать до соціально вразливих категорій.

Подати заявку можуть:

багатодітні родини;

сім'ї з дітьми віком до двох років;

домогосподарства, де є вагітні жінки;

родини, у яких проживають люди з інвалідністю І чи ІІ групи, тяжкими захворюваннями або обмеженою мобільністю;

сім'ї з людьми віком від 60 років;

домогосподарства, які виховують дітей без одного з батьків;

родини, житло яких було пошкоджене або зруйноване через бойові дії;

сім'ї, які втратили близьких або мають поранених членів родини внаслідок війни.

Втім відповідність критеріям не гарантує автоматичного призначення виплати. Остаточне рішення ухвалюватиметься після перевірки поданих даних та відбору кандидатів.

Як подати заявку на виплату?

Реєстрація на участь у програмі триватиме до 31 березня 2026 року. Для цього необхідно звернутися до представників Acted за телефонами гарячої лінії.

Важливо! Звернення приймають у робочі дні з 09:00 до 16:00.

На тлі тривалої війни гуманітарні виплати залишаються важливим джерелом підтримки для багатьох родин, особливо у прикордонних громадах, де можливості для відновлення доходів та працевлаштування залишаються обмеженими.

