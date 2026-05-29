Кто может получить специальную международную помощь?
Часть украинцев может оформить денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека. Выплаты предоставляет французская гуманитарная организация Acted в рамках программы поддержки населения, пострадавшего от последствий войны.
В то же время претендовать на средства смогут только семьи, которые соответствуют определенным критериям уязвимости. Поэтому сейчас прием заявок открыт для жителей Сосницкой общины Сумской области.
Обратите внимание! Программа предусматривает выплату 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Таким образом общая сумма помощи составляет 10 800 гривен на человека.
Преимущество при отборе будут предоставлять семьям, которые из-за войны оказались в сложном материальном положении или относятся к социально уязвимым категориям.
Подать заявку могут:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми в возрасте до двух лет;
- домохозяйства, где есть беременные женщины;
- семьи, в которых проживают люди с инвалидностью I или II группы, тяжелыми заболеваниями или ограниченной мобильностью;
- семьи с людьми в возрасте от 60 лет;
- домохозяйства, которые воспитывают детей без одного из родителей;
- семьи, жилье которых было повреждено или разрушено из-за боевых действий;
- семьи, которые потеряли близких или имеют раненых членов семьи в результате войны.
Впрочем соответствие критериям не гарантирует автоматического назначения выплаты. Окончательное решение будет приниматься после проверки представленных данных и отбора кандидатов.
Как подать заявку на выплату?
Регистрация на участие в программе продлится до 31 марта 2026 года. Для этого необходимо обратиться к представителям Acted по телефонам горячей линии.
Важно! Обращения принимают в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
На фоне длительной войны гуманитарные выплаты остаются важным источником поддержки для многих семей, особенно в приграничных общинах, где возможности для восстановления доходов и трудоустройства остаются ограниченными.
Какие еще выплаты доступны жителям Сумщины?
Кроме программы Acted, в регионе продолжают действовать и другие международные инициативы поддержки. В частности, отдельные категории граждан могут претендовать на денежную помощь от UNHCR Ukraine.
Прежде всего это для внутренне перемещенных лиц, которые недавно получили статус ВПО, а также украинцев, которые после вынужденного пребывания за рубежом вернулись к своему месту жительства.