Кто может получить специальную международную помощь?

Часть украинцев может оформить денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека. Выплаты предоставляет французская гуманитарная организация Acted в рамках программы поддержки населения, пострадавшего от последствий войны.

В то же время претендовать на средства смогут только семьи, которые соответствуют определенным критериям уязвимости. Поэтому сейчас прием заявок открыт для жителей Сосницкой общины Сумской области.

Обратите внимание! Программа предусматривает выплату 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Таким образом общая сумма помощи составляет 10 800 гривен на человека.

Преимущество при отборе будут предоставлять семьям, которые из-за войны оказались в сложном материальном положении или относятся к социально уязвимым категориям.

Подать заявку могут:

многодетные семьи;

семьи с детьми в возрасте до двух лет;

домохозяйства, где есть беременные женщины;

семьи, в которых проживают люди с инвалидностью I или II группы, тяжелыми заболеваниями или ограниченной мобильностью;

семьи с людьми в возрасте от 60 лет;

домохозяйства, которые воспитывают детей без одного из родителей;

семьи, жилье которых было повреждено или разрушено из-за боевых действий;

семьи, которые потеряли близких или имеют раненых членов семьи в результате войны.

Впрочем соответствие критериям не гарантирует автоматического назначения выплаты. Окончательное решение будет приниматься после проверки представленных данных и отбора кандидатов.

Как подать заявку на выплату?

Регистрация на участие в программе продлится до 31 марта 2026 года. Для этого необходимо обратиться к представителям Acted по телефонам горячей линии.

Важно! Обращения принимают в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

На фоне длительной войны гуманитарные выплаты остаются важным источником поддержки для многих семей, особенно в приграничных общинах, где возможности для восстановления доходов и трудоустройства остаются ограниченными.

