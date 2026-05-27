Что такое прожиточный минимум и как его определяют?

Напоминаем, что прожиточный минимум в Украине является базовым государственным социальным стандартом, который определяет минимально необходимый уровень обеспечения человека товарами и услугами, отмечают в соответствующем законе Украины.

Именно этот закон о прожиточном минимуме определяет порядок его формирования. Таким образом в расчет показателя на одного человека входит стоимость набора продуктов питания, набор непродовольственных товаров, а также минимальный набор услуг, который нужен для нормального функционирования человека. То есть основы прожиточного минимума напрямую связаны с потребительской корзиной.

Поэтому в соответствии с Методикой определения прожиточного минимума, которую утвердили приказом Минсоцполитики от 3 февраля 2017 года, в расчете используют средние потребительские цены в стране.

Таким образом, если на 1 человека предусмотрено кровать или диван со сроком службы 25 лет, то за 1 год объем его использования составляет 0,04. Если предположить, что средняя цена дивана или кровати составляет 10 тысяч гривен, то годовая стоимость пользования этим предметом составит 400 гривен.

На какие виды делится прожиточный минимум?

Стоит понимать, что в Украине существуют разные виды прожиточного минимума, которые устанавливаются в соответствии с отдельными социальными группами населения. Среди этих видов есть такие:

общий показатель,

дети до 6 лет,

для детей от 6 до 18 лет,

для трудоспособных лиц,

для лиц, утративших трудоспособность.

Сейчас официальная статистика прожиточного минимума публикуется в законах о Государственном бюджете Украины и на государственных ресурсах, а вот актуальные показатели меняются в зависимости от экономической ситуации, уровня инфляции и бюджетной политики государства.

Поэтому с 1 января 2022 года по 1 июня того же года общий показатель составлял 2 393 гривен. И в течение того года менялся до показателя в 2 589 гривен, которым был и в течение всего 2023 года.

В 2024 году общий показатель прожиточного минимума изменили с 2 589 гривен на 2 920 гривен. В 2025 году он остался на этом же месте. И только в 2026 году он снова вырос.

Какой прожиточный минимум в 2026 году?

В 2026 году в Украине повысили общий показатель прожиточного минимума на одного человека до 3 209 гривен. Этот показатель заложили в проект Госбюджета Украины, который опубликовало Министерство финансов Украины. Поэтому если в 2025 году общий показатель был на уровне 2 920 гривен, то в этом году он увеличился на 289 гривен.

Зато для детей до 6 лет показатель вырос до 2 817 гривен,

Для детей от 6 до 18 лет – до 3 512 гривен,

Для трудоспособных лиц – до 3 328 гривен,

Для лиц, утративших трудоспособность – до 2 595 гривен.

Для сравнения, в 2000 году прожиточный минимум составляет 270 гривен. А сумму в 1 000 гривен прожиточный минимум пересек в 2012 году.

Заметьте! Отдельного прожиточного минимума в Киеве или других городах нет, ведь он не предусмотрен законодательством Украины. То есть установленный государством показатель является одинаковым для всех регионов.

В то же время с 1 июля 2026 года в Украине может произойти очередное повышение прожиточного минимума в соответствии с законопроектом, который зарегистрировали в Верховной Раде, но его еще не приняли.

Согласно этому проекту, новые размеры прожиточного минимума могут составлять: с 1 июля – 9 906 гривен, а с 1 октября – 10 180 гривен. Впрочем такие показатели пока остаются на уровне законопроектов и могут быть изменены при принятии госбюджета.

Как прожиточный минимум влияет на выплаты и доходы?

Основные изменения в прожиточном минимуме заключаются в росте показателей для всех социально-демографических групп населения.

Дело в том, что прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, от которого напрямую зависят размеры многих выплат, пособий и даже отдельных налоговых показателей. А потому его повышение автоматически запускает пересмотр части социальных гарантий.

Минимальная заработная плата частично связана с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц. Несмотря на то, что ее конкретный размер ежегодно устанавливается отдельно в законе о государственном бюджете, именно прожиточный минимум служит базовым ориентиром.

Интересно! Минимальная заработная плата в Украине в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц. А после удержания 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора человек будет получать почти 7 тысяч гривен.

Кроме того, прожиточный минимум также учитывается при назначении жилищных субсидий. От него зависит оценка доходов домохозяйства и право на получение помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. И соответственно изменение этого показателя может влиять как на размер субсидии, так и на право ее получения.

Отдельно прожиточный минимум применяется и для различных социальных категорий населения:

Прожиточный минимум для пенсионеров

Для пенсионеров применяется показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно на его основе рассчитываются минимальная пенсия, а также отдельные надбавки и социальные выплаты.

Прожиточный минимум для студентов

В то же время отдельного прожиточного минимума именно для студентов не установлено. Для них обычно применяют показатель для трудоспособных лиц. Его используют как базовый ориентир для стипендий, а не напрямую "по формуле".

Это означает, что когда показатель растет, то государство пересматривает минимальные гарантии, в том числе и сумму стипендий. Особенно это касается социальных стипендий для детей-сирот, студентов из малообеспеченных семей и тому подобное.

Прожиточный минимум для семьи

Такую сумму рассчитывают индивидуально, ведь нет единого "семейного" прожиточного минимума – как сумму прожиточных минимумов для каждого члена семьи в зависимости от возраста и статуса (взрослые, дети, пенсионеры).

Каким должен быть реальный прожиточный минимум?

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказывал, что на самом деле прожиточный минимум в Украине должен превышать нынешний определенный показатель в 3 раза.

То есть для нетрудоспособных этот показатель должен быть по крайней мере 8,5 тысячи гривен в месяц, а для трудоспособного лица с учетом налогов – более 11 тысяч гривен. В то же время обсуждение относительно возможного повышения прожиточного минимума началось еще в далеком 2019 году.

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, сейчас ведомство работает над тем, чтобы обновить методику расчета прожиточного минимума. Для этого министерство сотрудничает с Советом Европы и различными экспертами.