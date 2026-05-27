Напоминаем, что прожиточный минимум в Украине является базовым государственным социальным стандартом, который определяет минимально необходимый уровень обеспечения человека товарами и услугами, отмечают в соответствующем законе Украины.

Именно этот закон о прожиточном минимуме определяет порядок его формирования. Таким образом в расчет показателя на одного человека входит стоимость набора продуктов питания, набор непродовольственных товаров, а также минимальный набор услуг, который нужен для нормального функционирования человека. То есть основы прожиточного минимума напрямую связаны с потребительской корзиной.

Поэтому в соответствии с Методикой определения прожиточного минимума, которую утвердили приказом Минсоцполитики от 3 февраля 2017 года, в расчете используют средние потребительские цены в стране.

Таким образом, если на 1 человека предусмотрено кровать или диван со сроком службы 25 лет, то за 1 год объем его использования составляет 0,04. Если предположить, что средняя цена дивана или кровати составляет 10 тысяч гривен, то годовая стоимость пользования этим предметом составит 400 гривен.

Стоит понимать, что в Украине существуют разные виды прожиточного минимума, которые устанавливаются в соответствии с отдельными социальными группами населения. Среди этих видов есть такие:

  • общий показатель,
  • дети до 6 лет,
  • для детей от 6 до 18 лет,
  • для трудоспособных лиц,
  • для лиц, утративших трудоспособность.

Сейчас официальная статистика прожиточного минимума публикуется в законах о Государственном бюджете Украины и на государственных ресурсах, а вот актуальные показатели меняются в зависимости от экономической ситуации, уровня инфляции и бюджетной политики государства.

Поэтому с 1 января 2022 года по 1 июня того же года общий показатель составлял 2 393 гривен. И в течение того года менялся до показателя в 2 589 гривен, которым был и в течение всего 2023 года.

В 2024 году общий показатель прожиточного минимума изменили с 2 589 гривен на 2 920 гривен. В 2025 году он остался на этом же месте. И только в 2026 году он снова вырос.

В 2026 году в Украине повысили общий показатель прожиточного минимума на одного человека до 3 209 гривен. Этот показатель заложили в проект Госбюджета Украины, который опубликовало Министерство финансов Украины. Поэтому если в 2025 году общий показатель был на уровне 2 920 гривен, то в этом году он увеличился на 289 гривен.

  • Зато для детей до 6 лет показатель вырос до 2 817 гривен,
  • Для детей от 6 до 18 лет – до 3 512 гривен,
  • Для трудоспособных лиц – до 3 328 гривен,
  • Для лиц, утративших трудоспособность – до 2 595 гривен.

Для сравнения, в 2000 году прожиточный минимум составляет 270 гривен. А сумму в 1 000 гривен прожиточный минимум пересек в 2012 году.

Заметьте! Отдельного прожиточного минимума в Киеве или других городах нет, ведь он не предусмотрен законодательством Украины. То есть установленный государством показатель является одинаковым для всех регионов.

В то же время с 1 июля 2026 года в Украине может произойти очередное повышение прожиточного минимума в соответствии с законопроектом, который зарегистрировали в Верховной Раде, но его еще не приняли.

Согласно этому проекту, новые размеры прожиточного минимума могут составлять: с 1 июля – 9 906 гривен, а с 1 октября – 10 180 гривен. Впрочем такие показатели пока остаются на уровне законопроектов и могут быть изменены при принятии госбюджета.

Основные изменения в прожиточном минимуме заключаются в росте показателей для всех социально-демографических групп населения.

Дело в том, что прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, от которого напрямую зависят размеры многих выплат, пособий и даже отдельных налоговых показателей. А потому его повышение автоматически запускает пересмотр части социальных гарантий.

Минимальная заработная плата частично связана с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц. Несмотря на то, что ее конкретный размер ежегодно устанавливается отдельно в законе о государственном бюджете, именно прожиточный минимум служит базовым ориентиром.

Интересно! Минимальная заработная плата в Украине в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц. А после удержания 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора человек будет получать почти 7 тысяч гривен.

Кроме того, прожиточный минимум также учитывается при назначении жилищных субсидий. От него зависит оценка доходов домохозяйства и право на получение помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. И соответственно изменение этого показателя может влиять как на размер субсидии, так и на право ее получения.

Отдельно прожиточный минимум применяется и для различных социальных категорий населения:

  • Прожиточный минимум для пенсионеров

Для пенсионеров применяется показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно на его основе рассчитываются минимальная пенсия, а также отдельные надбавки и социальные выплаты.

  • Прожиточный минимум для студентов

В то же время отдельного прожиточного минимума именно для студентов не установлено. Для них обычно применяют показатель для трудоспособных лиц. Его используют как базовый ориентир для стипендий, а не напрямую "по формуле".

Это означает, что когда показатель растет, то государство пересматривает минимальные гарантии, в том числе и сумму стипендий. Особенно это касается социальных стипендий для детей-сирот, студентов из малообеспеченных семей и тому подобное.

  • Прожиточный минимум для семьи

Такую сумму рассчитывают индивидуально, ведь нет единого "семейного" прожиточного минимума – как сумму прожиточных минимумов для каждого члена семьи в зависимости от возраста и статуса (взрослые, дети, пенсионеры).

В комментарии для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказывал, что на самом деле прожиточный минимум в Украине должен превышать нынешний определенный показатель в 3 раза.

То есть для нетрудоспособных этот показатель должен быть по крайней мере 8,5 тысячи гривен в месяц, а для трудоспособного лица с учетом налогов – более 11 тысяч гривен. В то же время обсуждение относительно возможного повышения прожиточного минимума началось еще в далеком 2019 году.

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, сейчас ведомство работает над тем, чтобы обновить методику расчета прожиточного минимума. Для этого министерство сотрудничает с Советом Европы и различными экспертами.