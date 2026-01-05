Хто може отримати майже 1 000 гривень на картку?
В Україні продовжує діяти програма "єКнига", яка дає молодим українцям можливість отримати 908 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінкультури.
Отримати підтримку можуть молоді українці, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Кошти надаються через Дію у вигляді віртуальної картки, яку можна використати в книгарнях‑учасниках програми.
Можливість є, і для тих хто перебуває за кордоном, якщо вони мають український паспорт (ID-картку або закордонний).
Як подати заявку на отримання коштів?
Процедура оформлення допомоги максимально спрощена і відбувається повністю онлайн:
- Завантажте застосунок Дія на смартфон;
- Знайдіть послугу "єКнига" в меню;
- Подайте заявку на отримання коштів;
- Відкрийте спеціальну віртуальну картку "єКнига" в одному з банків-партнерів;
- Після схвалення заявки гроші надійдуть на картку протягом кількох днів.
Що ще важливо знати?
- Термін дії: Кошти потрібно витратити протягом трьох місяців з моменту зарахування на картку. Якщо гроші залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.
- Що можна купити: Кошти призначені виключно для придбання книжок українською мовою – паперових, електронних або аудіокниг.
- Де купувати: Оплата доступна тільки в книгарнях-учасниках програми. Повний перелік магазинів опубліковано на офіційних сайтах Дії та Українського інституту книги.
- Спосіби оплати: Розрахунок проводиться безготівково – безконтактно через смартфон (NFC) на терміналі в магазині або за реквізитами картки під час онлайн-покупки.
Які ще соцвиплати та допомога надається в Україні?
Узимку українці мали змогу оформити "тисячу Зеленського". Подача заявок на отримання коштів припинилась ще до Різдва, проте їх можна витратити у 2026 році. "Тисячу Зеленського" можна витратити в 14 магазинах та онлайн-маркетах, включаючи NOVUS, Auchan, Rozetka та інші.
"Зимову тисячу" дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом, проте найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів.
У 2026 році держава передбачила додаткову грошову виплату для окремих українців. Урядова програма "Скринінг здоров’я 40+" надає цільову допомогу у 2 000 гривень для українців віком від 40 років для профілактичних медичних обстежень.