Які тарифи Київстар закриваються?
Оновлення чекає на абонентів Київстар вже з 10 березня 2026 року, повідомив мобільний оператор.
Для українці будуть недоступні такі тарифи:
- Бізнес UA. Лайт;
- Бізнес UA. Оптимум;
- Бізнес UA. Максимум;
- Бізнес UA. Онлайн;
- ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;
- ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес.
Ми активно працюємо над тим, щоб надавати ще більше можливостей для корпоративних клієнтів і відповідати їх реальним потребам сьогодення. Тому ми представимо нову лінійку тарифів, що створена з урахуванням щоденних викликів сучасного бізнесу,
– повідомили у компанії.
Про нові тарифи Київстар стане відомо вже з 10 березня.
Які є дешеві тарифи Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Що з вартістю тарифів у інших операторів?
Vodafone підвищує ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.