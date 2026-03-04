Які тарифи Київстар закриваються?

Оновлення чекає на абонентів Київстар вже з 10 березня 2026 року, повідомив мобільний оператор.

Для українці будуть недоступні такі тарифи:

  • Бізнес UA. Лайт;
  • Бізнес UA. Оптимум;
  • Бізнес UA. Максимум;
  • Бізнес UA. Онлайн;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес.

Ми активно працюємо над тим, щоб надавати ще більше можливостей для корпоративних клієнтів і відповідати їх реальним потребам сьогодення. Тому ми представимо нову лінійку тарифів, що створена з урахуванням щоденних викликів сучасного бізнесу,
– повідомили у компанії.

Про нові тарифи Київстар стане відомо вже з 10 березня.

Які є дешеві тарифи Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

  • 290 гривень, якщо перенести номер,
  • 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
  • ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Що з вартістю тарифів у інших операторів?

  • Vodafone підвищує ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.

  • З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.