Як зросте ціни на послугу від Київстару?
Вартість послуги "Майстер" зміниться з 12 березня і становитиме 200 гривень, пише Київстар.
Дивіться також Популярні тарифи просто зникнуть: один з мобільних операторів змінює правила
Проте разом із підвищенням ціни компанія розширила й перелік робіт, які входять у цю послугу. Зокрема, тепер майстер може налаштувати роутер, придбаний не в Київстарі, чого раніше не було в стандартному списку.
Сам механізм виклику спеціаліста залишився без змін. Замовити послугу можна у фірмовому магазині оператора або зателефонувавши за спеціальним номером.
Зауважте! Клієнтам варто враховувати, що частина робіт оплачується окремо. Наприклад, додатково можуть стягувати плату за подовження кабелю, прокладання нової лінії, встановлення інтернет-розеток або допомогу з реєстрацією у різних сервісах і застосунках.
Які є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.