Как получить скидку на тарифы Киевстар?
Мобильный оператор в Украине обновил предложения для бизнеса и представил новую корпоративную линейку тарифов, сообщил Киевстар.
Предпринимателям и компаниям предложили несколько пакетов с разной стоимостью и набором услуг. При этом новые абоненты могут сэкономить – первые шесть месяцев действует скидка 35% на обслуживание.
Новые тарифы заработали с 10 марта 2026 года и входят в серию "На связи". Пакеты ориентированы на бизнес-клиентов, которым нужна стабильная связь, интернет и цифровые сервисы для работы.
Сколько стоят новые тарифы Киевстар:
- "На связи" – 400 гривен в месяц (260 гривен со скидкой);
- "На связи Безлим" – 600 гривен в месяц (390 гривен со скидкой);
- "На связи Безлим+" – 1 000 гривен в месяц (650 гривен со скидкой).
Цены на пакеты зафиксировали до конца 2026 года, поэтому пользователям не придется волноваться о повышении стоимости в ближайшее время.
Какие самые дешевые тарифы на мобильный от Киевстара?
Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.
Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:
- 290 гривен, если перенести номер,
- 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.
Также есть такие тарифы:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
- ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.
Как изменились цены на тарифов и услуги у других операторов?
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.
С 4 марта в полночь изменения вводит мобильный оператор lifecell. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт". вместе с этим возрастет стоимость некоторых услуг.