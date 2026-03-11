Як отримати знижку на тарифи Київстар?

Мобільний оператор в Україні оновив пропозиції для бізнесу і представив нову корпоративну лінійку тарифів, повідомив Київстар.

Підприємцям і компаніям запропонували кілька пакетів із різною вартістю та набором послуг. При цьому нові абоненти можуть заощадити – перші шість місяців діє знижка 35% на обслуговування.

Нові тарифи запрацювали з 10 березня 2026 року і входять до серії "На зв’язку". Пакети орієнтовані на бізнес-клієнтів, яким потрібен стабільний зв’язок, інтернет та цифрові сервіси для роботи.

Скільки коштують нові тарифи Київстар:

"На зв’язку" – 400 гривень на місяць (260 гривень зі знижкою);

"На зв’язку Безлім" – 600 гривень на місяць (390 гривень зі знижкою);

"На зв’язку Безлім+" – 1 000 гривень на місяць (650 гривень зі знижкою).

Ціни на пакети зафіксували до кінця 2026 року, тому користувачам не доведеться хвилюватися про підвищення вартості в найближчий час.

Які найдешевші тарифи на мобільний від Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень

ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?