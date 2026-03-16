Найдешевший тариф від lifecell

Оператор lifecell пропонує акційний тариф "Просто Лайф" для тих, хто готовий перейти до мережі зі своїм номером, пише 24 Канал.

У такому разі пакет коштує 120 гривень на чотири тижні. За ці гроші абонент отримує:

безлімітні дзвінки всередині мережі;

8 Гігабайтів мобільного інтернету;

300 хвилин на дзвінки на інші українські номери.

Крім того, якщо абонент регулярно і вчасно поповнює рахунок, оператор нараховує ще 300 додаткових хвилин для розмов з іншими мережами.

Найдешевший тариф від Київстар

Оператор Kyivstar пропонує спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який можуть підключити люди від 60 років або особи з інвалідністю.

Пакет коштує 220 гривень на місяць і поєднує одразу кілька послуг – мобільний зв’язок і домашній інтернет. У тариф входять:

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на інші номери по Україні;

10 Гігабайтів інтернету;

100 SMS;

домашній інтернет.

Такий пакет розрахований на людей, яким важливо мати стабільний зв’язок і доступ до інтернету вдома без зайвих витрат.

Найдешевший тариф від Vodafone

Раніше українці могли скористатися тарифом Joice Start за 270 гривень, проте віднедавна він став архівним та недоступним для підключення новим абонентам.

Натомість найдешевший зараз – тариф Flexx GO для підключення за контрактом. Пакет коштує 350 гривень на місяць та передбачає:

безліміт на 45 застосунків;

25 Гігабайтів інтернету;

500 хвилин на дзвінки по Україні;

50 SMS.

