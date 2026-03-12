Хто може підключити найдешевший тариф Київстару?

У березні 2026 року за базовий пакет потрібно платити 220 гривень на місяць, пише Київстар.

Проте він доступний не всім українцям. Підключити його можуть:

люди від 60 років (у тому числі ті, кому виповнюється 60 у місяці активації);

особи з інвалідністю I – III групи.

Активувати тариф можна лише у фізичних магазинах оператора. Для цього потрібно взяти із собою документи – паспорт або ID-картку та ідентифікаційний код. Дані також можна підтвердити через застосунок Дія.

Людям з інвалідністю додатково необхідно показати відповідне посвідчення або довідку від медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити статус.

Що входить у тариф за 220 гривень?

Пакет послуг ВСЕ РАЗОМ Комфорт включає:

10 Гігабайт мобільного інтернету, з яких 8 Гігабайт доступні у роумінгу;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на дзвінки по Україні;

100 SMS;

доступ до Київстар ТБ (пакет "Легкий");

домашній інтернет.

Які ще є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень

ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Як змінилися ціни на тарифи та послуги в інших операторів?