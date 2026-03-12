Хто може підключити найдешевший тариф Київстару?
У березні 2026 року за базовий пакет потрібно платити 220 гривень на місяць, пише Київстар.
Проте він доступний не всім українцям. Підключити його можуть:
- люди від 60 років (у тому числі ті, кому виповнюється 60 у місяці активації);
- особи з інвалідністю I – III групи.
Активувати тариф можна лише у фізичних магазинах оператора. Для цього потрібно взяти із собою документи – паспорт або ID-картку та ідентифікаційний код. Дані також можна підтвердити через застосунок Дія.
Людям з інвалідністю додатково необхідно показати відповідне посвідчення або довідку від медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити статус.
Що входить у тариф за 220 гривень?
Пакет послуг ВСЕ РАЗОМ Комфорт включає:
- 10 Гігабайт мобільного інтернету, з яких 8 Гігабайт доступні у роумінгу;
- безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 100 хвилин на дзвінки по Україні;
- 100 SMS;
- доступ до Київстар ТБ (пакет "Легкий");
- домашній інтернет.
Які ще є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Як змінилися ціни на тарифи та послуги в інших операторів?
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.