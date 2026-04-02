Яку знижку від Київстар можна отримати?

До 30 червня 2026 року бізнес може підключити ліцензії Microsoft 365 зі знижкою 15%, пише Київстар.

Акція діє за певних умов: скористатися пропозицією можуть лише ті клієнти, які раніше не користувалися цими послугами від Київстару, а також оформили річне обслуговування. Пакети, доступні зі знижкою:

Microsoft 365 Business Basic та Business Basic (no Teams); Microsoft 365 Business Standard та Business Standard (no Teams); Microsoft 365 E3 та E3 (no Teams); Microsoft 365 E5 та E5 (no Teams); Microsoft 365 F1 та F1 (no Teams); Microsoft 365 F3 та F3 (no Teams); Office 365 E3 та E3 (no Teams); Office 365 E5 та E5 (no Teams); Microsoft 365 Apps for Business.

Оплата за підключені послуги здійснюватиметься щомісячним платежем або одразу за рік користування. Київстар – офіційний партнер Microsoft в Україні. Ми надаємо підтримку під час налаштування сервісів, допомагаємо перенести дані та навчаємо команду для комфортної та ефективної роботи,

– пишуть у компанії.

Яка вартість ліцензій Microsoft 365 для бізнесу?

Малий та середній бізнес:

Ліцензії без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривень на місяць за користувача%

Додатково за корпоративну платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривень на місяць за користувача.

Великий бізнес:

Ліцензії без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривні на місяць;

Ліцензії з Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривні на місяць.

