Яку знижку від Київстар можна отримати?
До 30 червня 2026 року бізнес може підключити ліцензії Microsoft 365 зі знижкою 15%, пише Київстар.
Акція діє за певних умов: скористатися пропозицією можуть лише ті клієнти, які раніше не користувалися цими послугами від Київстару, а також оформили річне обслуговування. Пакети, доступні зі знижкою:
- Microsoft 365 Business Basic та Business Basic (no Teams);
- Microsoft 365 Business Standard та Business Standard (no Teams);
- Microsoft 365 E3 та E3 (no Teams);
- Microsoft 365 E5 та E5 (no Teams);
- Microsoft 365 F1 та F1 (no Teams);
- Microsoft 365 F3 та F3 (no Teams);
- Office 365 E3 та E3 (no Teams);
- Office 365 E5 та E5 (no Teams);
- Microsoft 365 Apps for Business.
Оплата за підключені послуги здійснюватиметься щомісячним платежем або одразу за рік користування. Київстар – офіційний партнер Microsoft в Україні. Ми надаємо підтримку під час налаштування сервісів, допомагаємо перенести дані та навчаємо команду для комфортної та ефективної роботи,
– пишуть у компанії.
Яка вартість ліцензій Microsoft 365 для бізнесу?
Малий та середній бізнес:
- Ліцензії без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривень на місяць за користувача%
- Додатково за корпоративну платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривень на місяць за користувача.
Великий бізнес:
- Ліцензії без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривні на місяць;
- Ліцензії з Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривні на місяць.
Що з цінами на тарифи в інших операторів?
З 2 квітня lifecell підвищує вартість архівних тарифів, ціни зростуть на 66%, 20%, 68%, чи на 41%. Акційний тариф "Просто Лайф" для нових абонентів, які переходять в мережу, коштує 120 гривень і включає безлімітні дзвінки всередині мережі та 8 ГБ інтернету.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.