Який тариф Київстар закривають?
З 1 квітня 2026 року тариф передплати "СуперГіг 2024" перестане діяти, а всі його чинні користувачі автоматично перейдуть на тариф "СуперГіг", повідомляє Київстар.
Дивіться також Українцям відключатимуть номери: відомий мобільний оператор змінив правила
Абоненти нового тарифу зможуть користуватися збільшеними обсягами мобільного інтернету як в Україні, так і в роумінгу. Проте і платити доведеться більше: "СуперГіг 2024" коштує 300 гривень, а новий "СуперГіг" – 350 гривень.
У тарифі "Супергіг":
- Безлім інтернет в Україні – 350 Гігабайтів без обмеження швидкості;
- 11,4 Гігабайтів інтернету в країнах “Роумінгу як вдома".
Зауважте! Перехід на оновлений тариф відбудеться автоматично, нічого додатково робити не потрібно.
Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?
За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,
– зазначає він.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.
Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,
– пояснює Амелін.
Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.
Що з цінами на тарифи в інших операторів?
З 2 квітня lifecell підвищує вартість архівних тарифів, ціни зростуть на 66%, 20%, 68%, чи на 41%. Акційний тариф "Просто Лайф" для нових абонентів, які переходять в мережу, коштує 120 гривень і включає безлімітні дзвінки всередині мережі та 8 ГБ інтернету.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.