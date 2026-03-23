Які нові правила продовження терміну дії номера від Київстар?
Як і раніше, термін дії номера становитиме 365 днів, після чого його відключать. Однак тепер цей період ділитиметься на 2 етапи, повідомив мобільний оператор.
Дивіться також Тарифи на мобільний зв’язок в Україні зростають: чому це відбувається та які ціни в Європі
- Перший етап. Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами.
- Другий етап. Призупинений стан ще на 91 день. Коли номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери.
Як продовжити термін дії номера?
- Поповніть рахунок на суму від 30 гривень одним платежем.
- Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.
Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?
За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,
– зазначає він.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.
Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,
– пояснює Амелін.
Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.
Як змінилися ціни на мобільні тарифи в Україні?
З 2 квітня lifecell підвищує вартість архівних тарифів, ціни зростуть на 66%, 20%, 68%, чи на 41%. Акційний тариф "Просто Лайф" для нових абонентів, які переходять в мережу, коштує 120 гривень і включає безлімітні дзвінки всередині мережі та 8 ГБ інтернету.
Київстар підвищує вартість деяких архівних тарифів з 31 березня щонайменше на 50 гривень. Зокрема, поки відомо про зростання вартості лінійки LOVE UA.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.