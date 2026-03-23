Які нові правила продовження терміну дії номера від Київстар?

Як і раніше, термін дії номера становитиме 365 днів, після чого його відключать. Однак тепер цей період ділитиметься на 2 етапи, повідомив мобільний оператор.

Перший етап. Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами. Другий етап. Призупинений стан ще на 91 день. Коли номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери.

Як продовжити термін дії номера?

Поповніть рахунок на суму від 30 гривень одним платежем.

Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Чому в Україні дорожчають тарифи на мобільний?

За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Загалом по ринку мовиться про мільярдні витрати, зокрема на закупівлю тисяч генераторів і сотень тисяч акумуляторів.

Як змінилися ціни на мобільні тарифи в Україні?