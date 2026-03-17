Які тарифи на мобільний від Київстару здорожчають?
Відомо, що нові ціни чекають на абонентів Київстару. Зокрема, є ймовірність, що здорожчають архівні тарифи, недоступні для відключення новим абонентам, пише 24 Канал.
Оператор вже почав повідомляти про зміни в цінах своїх абонентів через SMS. Вони будуть дійсними вже з 31 березня:
- LOVE UA Світло коштуватиме 350 гривень за 4 тижні, замість 300 гривень;
- Ще один з тарифів здорожчає з 400 до 450 гривень за 4 тижні, пише "Комерсант Український".
Проте для українців пропонують альтернативне рішення – перейти на тарифи за контрактом, які коштують дешевше. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий контракт" чи "ВСЕ РАЗОМ Оптимальний контракт".
Попередження від Київстару / фото 24 Каналу
Попередження від Київстару / фото "Комерсант Український
Скільки коштів телеком-компанії витрачають на збереження стійкості мережі під час відключень?
- lifecell
Після початку повномасштабної війни компанія зробила енергостійкість одним із головних напрямків інвестицій – у резервне живлення вже вклали понад 2 мільярди гривень.
Але тривалі відключення постійно означають ще й більші витрати: потрібно більше пального, складніша логістика, частіше обслуговувати та відправляти технічні бригади на об'єкти,
– додають в lifecell.
Головним завданням зараз залишається – витримати баланс, а саме забезпечити стабільну роботу мережу, ефективно використовувати техніку та водночас не перевантажувати людей, які підтримують зв'язок у складних умовах.
- Київстар
Компанія Київстар заявляє, що робить усе можливе, аби абоненти залишалися на зв'язку за будь-яких умов. Стійкість мережі під час відключень світла є одним із пріоритетів, і з 2022 року вона зросла більш ніж у 4 рази.
В енергостійкість ми уже вклали понад 3,5 мільярди гривень і планують інвестувати й надалі. Крім того, компанія реалізує інвестиційну програму обсягом 1 мільярд доларів на 2023 – 2027 роки,
– заявляє оператор.
Ці кошти спрямовують на посилення енергостійкості, розвиток технологій зв'язку, відновлення інфраструктури та нові цифрові сервіси для користувачів.
- Vodafone
Натомість найбільше коштів інвестувала в підвищення енергостійкості компанія Vodafone. Там заявляють, що з початку повномасштабної війни було інвестовано понад 20 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то це рекордні показники.
Ми інвестуємо в модернізацію обладнання, системи резервного живлення, нові технологічні рішення, які дозволяють споживати менше електроенергії, альтернативну зелену енергію тощо,
– зазначають там.
Інші новини мобільних операторів
Київстар отримав рекордні прибутки у 2025 році, з доходом 43,8 мільярди гривень і чистим прибутком 12,3 мільярдів. Середній дохід з одного абонента для мобільних операторів в Україні становить 140 – 160 гривень.
Київстар також оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Вартість послуги "Майстер" змінилася з 12 березня і становить 200 гривень.
Тим часом Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.