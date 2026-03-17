Скільки за рік заробили мобільні оператори?
У 2025 році дохід десяти найбільших операторів перевищив 88,3 мільярди гривень, пише Delo.ua.
Основну частину ринку традиційно сформували три найбільші мобільні компанії – Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Їхній сукупний дохід перевищив 85 мільярдів, або майже 97% усього телеком-ринку.:
- Київстар – дохід 43,8 мільярди гривень, чистий прибуток 12,3 мільярдів;
- Vodafone Україна – дохід 25,8 мільярдів гривень, прибуток 4,77 мільярди;
- lifecell – дохід 15,9 мільярдів гривень, прибуток 3,22 мільярди.
Інші оператори, як Інтертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формують лише кілька відсотків ринку.
Скільки оператори заробляють з одного абонента?
Середній дохід з одного абонента становить:
- Київстар – приблизно 158 – 162 гривні на місяць;
- Vodafone Україна – близько 140 гривень;
- lifecell – близько 138 гривень.
У середньому мобільні оператори заробляють 140 – 160 гривень на місяць з одного абонента.
Який найдешевший тариф Київстар?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю, пише Київстар.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Інші новини мобільних операторів
Київстар запровадив нову лінійку тарифів для бізнесу, які включають знижку 35% для нових абонентів на перші шість місяців. Найдешевший мобільний тариф від Київстару "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для загального користування коштує 290 гривень на місяць при перенесенні номера.
Київстар також оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Вартість послуги "Майстер" змінилася з 12 березня і становить 200 гривень.
Тим часом Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.