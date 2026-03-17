Скільки за рік заробили мобільні оператори?

У 2025 році дохід десяти найбільших операторів перевищив 88,3 мільярди гривень, пише Delo.ua.

Основну частину ринку традиційно сформували три найбільші мобільні компанії – Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Їхній сукупний дохід перевищив 85 мільярдів, або майже 97% усього телеком-ринку.:

  • Київстар – дохід 43,8 мільярди гривень, чистий прибуток 12,3 мільярдів;
  • Vodafone Україна – дохід 25,8 мільярдів гривень, прибуток 4,77 мільярди;
  • lifecell – дохід 15,9 мільярдів гривень, прибуток 3,22 мільярди.

Інші оператори, як Інтертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формують лише кілька відсотків ринку.

Скільки оператори заробляють з одного абонента?

Середній дохід з одного абонента становить:

  1. Київстар – приблизно 158 – 162 гривні на місяць;
  2. Vodafone Україна – близько 140 гривень;
  3. lifecell – близько 138 гривень.

У середньому мобільні оператори заробляють 140 – 160 гривень на місяць з одного абонента.

Який найдешевший тариф Київстар?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю, пише Київстар.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

  • 290 гривень, якщо перенести номер,
  • 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
  • ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Інші новини мобільних операторів

  • Київстар запровадив нову лінійку тарифів для бізнесу, які включають знижку 35% для нових абонентів на перші шість місяців. Найдешевший мобільний тариф від Київстару "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для загального користування коштує 290 гривень на місяць при перенесенні номера.

  • Київстар також оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Вартість послуги "Майстер" змінилася з 12 березня і становить 200 гривень.

  • Тим часом Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.