Сколько за год заработали мобильные операторы?
В 2025 году доход десяти крупнейших операторов превысил 88,3 миллиарда гривен, пишет Delo.ua.
Основную часть рынка традиционно сформировали три крупнейшие мобильные компании – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Их совокупный доход превысил 85 миллиардов, или почти 97% всего телеком-рынка:
- Киевстар – доход 43,8 миллиарда гривен, чистая прибыль 12,3 миллиардов;
- Vodafone Украина – доход 25,8 миллиардов гривен, прибыль 4,77 миллиардов;
- lifecell – доход 15,9 миллиардов гривен, прибыль 3,22 миллиарда.
Другие операторы, как Интертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формируют лишь несколько процентов рынка.
Сколько операторы зарабатывают с одного абонента?
Средний доход с одного абонента составляет:
- Киевстар – примерно 158 – 162 гривны в месяц;
- Vodafone Украина – около 140 гривен;
- lifecell – около 138 гривен.
В среднем мобильные операторы зарабатывают 140 – 160 гривен в месяц с одного абонента.
Какой самый дешевый тариф Киевстар?
Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью, пишет Киевстар.
Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:
- 290 гривен, если перенести номер,
- 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.
Также есть такие тарифы:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
- ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.
Другие новости мобильных операторов
Киевстар ввел новую линейку тарифов для бизнеса, которые включают скидку 35% для новых абонентов на первые шесть месяцев. Самый дешевый мобильный тариф от Киевстара "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" для общего пользования стоит 290 гривен в месяц при переносе номера.
Киевстар также обновил условия популярной услуги "Мастер" для пользователей домашнего интернета. Стоимость услуги "Мастер" изменилась с 12 марта и составляет 200 гривен.
Тем временем Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.