Сколько за год заработали мобильные операторы?

В 2025 году доход десяти крупнейших операторов превысил 88,3 миллиарда гривен, пишет Delo.ua.

Основную часть рынка традиционно сформировали три крупнейшие мобильные компании – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Их совокупный доход превысил 85 миллиардов, или почти 97% всего телеком-рынка:

Киевстар – доход 43,8 миллиарда гривен, чистая прибыль 12,3 миллиардов;

Vodafone Украина – доход 25,8 миллиардов гривен, прибыль 4,77 миллиардов;

lifecell – доход 15,9 миллиардов гривен, прибыль 3,22 миллиарда.

Другие операторы, как Интертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формируют лишь несколько процентов рынка.

Сколько операторы зарабатывают с одного абонента?

Средний доход с одного абонента составляет:

Киевстар – примерно 158 – 162 гривны в месяц; Vodafone Украина – около 140 гривен; lifecell – около 138 гривен.

В среднем мобильные операторы зарабатывают 140 – 160 гривен в месяц с одного абонента.

Какой самый дешевый тариф Киевстар?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью, пишет Киевстар.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

