Як зекономити на тарифах Київстар?

Йдеться про пакет "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Знижка доступна новим клієнтам, які перенесуть свій номер у мережу Київстар через послугу MNP, повідомили у компанії.

Хто може отримати знижку? Акційна ціна діє для абонентів, які переходять із мереж:

lifecell

Vodafone

Інтертелеком

3Mob

Lycamobile

PEOPLEnet

Скористатися пропозицією можуть як звичайні користувачі, так і корпоративні клієнти.

Спеціальна ціна діятиме до 01.12.2026. Після цього періоду діятимуть стандартні умови тарифу ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт,

– уточнили в компанії.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що входить у пакет Київстар за 350 гривень?

Попри знижку, набір послуг залишається повним. Абоненти отримають:

Безлімітний мобільний інтернет 18 ГБ у роумінгу Безлім на дзвінки всередині мережі 600 хвилин на дзвінки Україною та за кордон 600 SMS SIM-карту для роутера Домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с

Також користувачам доступні дві "Суперсили" на вибір. Серед бонусів – преміум-функції Helsi, Київстар ТБ, "Додатковий номер", SIM для другого смартфона, бонуси від WOG тощо.

Що це означає?

На тлі зростання витрат українці дедалі частіше шукають способи економити на базових послугах, включно з мобільним зв’язком та інтернетом. Для операторів це означає посилення конкуренції за абонентів. Саме тому компанії дедалі активніше запускають MNP-пропозиці, дають довгострокові знижки чи об’єднують мобільний та домашній інтернет в одному тарифі.

Цьогоріч мобільні оператори, ймовірно, продовжать боротьбу за клієнтів через:

високу чутливість українців до цін

популярність перенесення номера між мережами

конкуренцію між пакетними тарифами

Зауважте! Пропозиція Київстару може стати вигідною для користувачів, які давно планували змінити оператора та хочуть скоротити витрати на мобільний зв’язок без втрати обсягу послуг.

Які прогнози щодо тарифів Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

Про прибутки й кількість абонентів Київстар