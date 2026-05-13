Як зросли прибутки Київстару?

У першому кварталі цього року найбільший мобільний оператор України збільшив EBITDA на 28,5% – до 7,5 мільярда гривень, а виручка компанії зросла на 31,3% – до 13,9 мільярда гривень. Про це йдеться у квартальному звіті компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо зміцнювати наше довгострокове лідерство на ринку завдяки успішній інтеграції Uklon та Tabletki, новаторському зв'язку Starlink та інвестиціям у нашу мережу та енергетичну незалежність,

– каже СЕО компанії Олександр Комаров.

На тлі сильних результатів компанія переглянула фінансові очікування на цей рік:

Тепер Київстар прогнозує зростання виручки у гривні на 18 – 21% замість раніше очікуваних 15 – 18%.

Прогноз щодо EBITDA також підвищили – до 14 – 17%.

У доларовому еквіваленті компанія очікує збільшення виручки на 11 – 14%, а EBITDA – на 7 – 10%.

За підсумками першого кварталу виручка оператора у доларах зросла на 26,6% – до 323 мільйонів доларів, а EBITDA – на 23,5%, до 173 мільйонів доларів.

Особливо помітно зріс чистий прибуток компанії. За січень – березень цього року він підскочив на 93,2% у доларовому еквіваленті – до 85 мільйонів доларів. У гривні приріст склав понад 99%.

Як змінилася кількість абонентів?

Загальна кількість абонентів Київстару у І кварталі цього року порівняно з 1 кварталом минулого року скоротилась на 3%, або на 700 тисяч, з 22,7 до 22 мільйонів.

Натомість кількість абонентів комплексних послуг (multiplay customers) Київстар зросла на 31,6% до 8,1 мільйонів, що становить 39,6% від загальної кількості активних мобільних клієнтів протягом одного місяця. Кількість абонентів широкосмугового доступу зросла до 1,2 мільйонів, завдяки інтеграції приблизно 52 тисяч клієнтів після придбання інтернет-провайдера Shtorm.

Що це означає?

Результати Київстару показують, що телеком-ринок України продовжує активно зростати навіть під час війни. Фактично оператор:

Збільшує доходи; Посилює вплив на ринку; Розширює екосистему сервісів; Інвестує у стабільність роботи мережі під час блекаутів.

Також це може означати подальше посилення конкуренції між мобільними операторами та розвиток нових тарифів і цифрових продуктів.

Окрім цього не виключено, що на тлі зростання витрат оператори можуть поступово переглядати й тарифну політику.

Зауважте! Київстар продовжує демонструвати одні з найсильніших фінансових результатів серед українських компаній. Оператор не лише збільшує прибутки, а й активно вкладається у розвиток мережі, цифрових сервісів та енергетичну незалежність. Підвищення фінансових прогнозів свідчить про впевненість компанії у подальшому зростанні ринку мобільного зв'язку та цифрових послуг в Україні.

Які прогнози щодо тарифів Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

