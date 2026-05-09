Які тарифи пропонує Київстар?

Обрати тариф для дитини чи підлітка можна у Київстар, Vodafone чи lifecell. У кожного є свої переваги залежно від віку дитини та її потреб, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Уже з 12 травня: відомий оператор переписав правила для українців

У Київстар немає окремого класичного тарифу під назвою “дитячий”, але оператор зробив цілий розділ для батьків. Тут пропонують додаткові SIM-карти для другого телефона, планшета або смартгодинника, а також сервіси батьківського контролю й безпеки.

Серед корисних функцій – контроль витрат через Мультиакаунт, можливість поповнювати рахунок дитини та послуга "Ми разом", яка дає можливість дитині телефонувати на обраний номер навіть без оплати тарифу.

Також є сервіси пошуку телефона й геолокації. Такий варіант добре підійде молодшим школярам, яким важливіше контроль і безпека, ніж великі пакети інтернету

Що ж до пакетів, то Київстар пропонує два тарифи, що можуть бути зручними для дитини:

"Все разом Легкий" . За умовами надається безлім на дзвінки в мережі, 20 гігабайтів мобільного інтернету, домашній інтернет, 300 хвилин на дзвінки номери інших операторів, міські та за кордон, 1 суперсила на вибір. Вартість – 450 гривень на місяць.

. За умовами надається безлім на дзвінки в мережі, 20 гігабайтів мобільного інтернету, домашній інтернет, 300 хвилин на дзвінки номери інших операторів, міські та за кордон, 1 суперсила на вибір. Вартість – 450 гривень на місяць. "Все разом Легкий Контракт". У ньому теж безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на дзвінки номери інших операторів, міські та за кордон, домашній інтернет, але 40 гігабайтів інтернету і 2 суперсили на вибір. Ціна – 370 гривень на місяць.

Який тариф Vodafone для підлітка?

У Vodafone Україна серед передплачених тарифів одним із найзручніших для підлітків виглядає Flexx GO. Його вартість у 2026 році становить 420 грн на 4 тижні.

У тариф входять:

25 гігабайтів інтернету в Україні та ЄС;

500 хвилин на дзвінки;

безліміт у мережі Vodafone;

доступ до 30 застосунків без обмежень.

Для підлітка це фактично готовий пакет під соцмережі, YouTube, месенджери й навчання. Якщо дитина активно користується телефоном і багато сидить онлайн, це один із найзбалансованіших варіантів за наповненням.

Який тариф для дітей у lifecell?

У lifecell оператор має окремий тариф саме для дітей – "Шкільний лайф". У ньому акцент зроблений не на максимумі гігабайтів, а на зв’язку з батьками та базовому інтернеті.

У пакет входить:

7 гігабайтів інтернету;

безліміт на lifecell;

безліміт на соціальні мережі та месенджери;

безліміт на два "Обрані номери";

безліміт на освітні платформи. Тариф добре підійде молодшим дітям, яким телефон потрібен переважно для зв’язку з батьками, шкільних чатів, навігації та базового інтернету. Це більш контрольований і бюджетний варіант, ніж стандартні "дорослі" пакети. Вартість тарифу – 150 гривень на 4 тижні. Працює він за передплатою. На що звернути увагу перед вибором тарифу Для молодших школярів зазвичай достатньо від 10 гігабайтів інтернету, безлімітних дзвінків у мережі та кількох сотень хвилин на інші оператори. Підліткам часто потрібно більше: YouTube, TikTok, Telegram, онлайн-ігри й відеозв’язок швидко "з’їдають" гігабайти. Тому оператори радять дивитися на пакети від 20 гігабайтів або з безлімітом на популярні застосунки. Також варто враховувати покриття у регіоні, адже найдешевший тариф не має сенсу, якщо дитина постійно без зв’язку. Для невеликих міст і сіл батьки часто обирають операторів із сильнішим покриттям, навіть якщо це трохи дорожче.

Які новини операторів варто знати?

У 2026 році українські мобільні оператори продовжують переглядати тарифи та умови обслуговування. Зокрема, Vodafone Україна з 1 травня оновив правила міжнародного зв’язку та роумінгу, що вплинуло на вартість дзвінків до країн ЄС, інших держав світу, а також SMS-повідомлень.

Водночас lifecell ще з 2 квітня підвищив ціни на низку тарифів – подорожчання становить від 20% до 68%. Зміни пояснили зростанням витрат, зокрема на електроенергію. Нові ціни торкнулися пакетів "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Смарт Лайф" та "Жара Лайт".

Також з 1 квітня Київстар припинив обслуговування одного з архівних тарифів і автоматично перевів абонентів на новий пакет. Його вартість становить 350 гривень на місяць – це на 50 гривень дорожче за попередній тариф, однак користувачі отримають більший пакет мобільного інтернету.