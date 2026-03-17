Какие тарифы на мобильный от Киевстара подорожают?
Известно, что новые цены ждут абонентов Киевстара. В частности, есть вероятность, что подорожают архивные тарифы, недоступны для отключения новым абонентам, пишет 24 Канал.
Оператор уже начал сообщать об изменениях в ценах своих абонентов через SMS. Они будут действительными уже с 31 марта:
- LOVE UA Свет будет стоить 350 гривен за 4 недели, вместо 300 гривен;
- Еще один из тарифов подорожает с 400 до 450 гривен за 4 недели, пишет "Коммерсант Украинский".
Однако для украинцев предлагают альтернативное решение – перейти на тарифы по контракту, которые стоят дешевле. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий контракт" или "ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимальный контракт".
Предупреждение от Киевстара / фото 24 Канала
Предупреждение от Киевстара / фото "Коммерсантъ Украинский
Сколько средств телеком-компании тратят на сохранение устойчивости сети во время отключений?
- lifecell
После начала полномасштабной войны компания сделала энергоустойчивость одним из главных направлений инвестиций – в резервное питание уже вложили более 2 миллиардов гривен.
Но длительные отключения постоянно означают еще и большие расходы: нужно больше топлива, более сложная логистика, чаще обслуживать и отправлять технические бригады на объекты,
– добавляют в lifecell.
Главной задачей сейчас остается – выдержать баланс, а именно обеспечить стабильную работу сети, эффективно использовать технику и одновременно не перегружать людей, которые поддерживают связь в сложных условиях.
- Киевстар
Компания Киевстар заявляет, что делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи при любых условиях. Устойчивость сети во время отключений света является одним из приоритетов, и с 2022 года она выросла более чем в 4 раза.
В энергоустойчивость мы уже вложили более 3,5 миллиардов гривен и планируют инвестировать и в дальнейшем. Кроме того, компания реализует инвестиционную программу объемом 1 миллиард долларов на 2023 – 2027 годы,
– заявляет оператор.
Эти средства направляются на усиление энергоустойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и новые цифровые сервисы для пользователей.
- Vodafone
Зато больше всего средств инвестировала в повышение энергостойкости компания Vodafone. Там заявляют, что с начала полномасштабной войны было инвестировано более 20 миллиардов гривен. Если сравнивать с довоенным периодом, то это рекордные показатели.
Мы инвестируем в модернизацию оборудования, системы резервного питания, новые технологические решения, которые позволяют потреблять меньше электроэнергии, альтернативную зеленую энергию и тому подобное,
– отмечают там.
Киевстар получил рекордные прибыли в 2025 году, с доходом 43,8 миллиарда гривен и чистой прибылью 12,3 миллиардов. Средний доход с одного абонента для мобильных операторов в Украине составляет 140 – 160 гривен.
Киевстар также обновил условия популярной услуги "Мастер" для пользователей домашнего интернета. Стоимость услуги "Мастер" изменилась с 12 марта и составляет 200 гривен.
Тем временем Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.