Какие тарифы на мобильный от Киевстара подорожают?

Известно, что новые цены ждут абонентов Киевстара. В частности, есть вероятность, что подорожают архивные тарифы, недоступны для отключения новым абонентам, пишет 24 Канал.

Оператор уже начал сообщать об изменениях в ценах своих абонентов через SMS. Они будут действительными уже с 31 марта:

LOVE UA Свет будет стоить 350 гривен за 4 недели, вместо 300 гривен;

Еще один из тарифов подорожает с 400 до 450 гривен за 4 недели, пишет "Коммерсант Украинский".

Однако для украинцев предлагают альтернативное решение – перейти на тарифы по контракту, которые стоят дешевле. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий контракт" или "ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимальный контракт".

Предупреждение от Киевстара / фото 24 Канала

Сколько средств телеком-компании тратят на сохранение устойчивости сети во время отключений?

lifecell

После начала полномасштабной войны компания сделала энергоустойчивость одним из главных направлений инвестиций – в резервное питание уже вложили более 2 миллиардов гривен.

Но длительные отключения постоянно означают еще и большие расходы: нужно больше топлива, более сложная логистика, чаще обслуживать и отправлять технические бригады на объекты,

– добавляют в lifecell.

Главной задачей сейчас остается – выдержать баланс, а именно обеспечить стабильную работу сети, эффективно использовать технику и одновременно не перегружать людей, которые поддерживают связь в сложных условиях.

Киевстар

Компания Киевстар заявляет, что делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи при любых условиях. Устойчивость сети во время отключений света является одним из приоритетов, и с 2022 года она выросла более чем в 4 раза.

В энергоустойчивость мы уже вложили более 3,5 миллиардов гривен и планируют инвестировать и в дальнейшем. Кроме того, компания реализует инвестиционную программу объемом 1 миллиард долларов на 2023 – 2027 годы,

– заявляет оператор.

Эти средства направляются на усиление энергоустойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и новые цифровые сервисы для пользователей.

Vodafone

Зато больше всего средств инвестировала в повышение энергостойкости компания Vodafone. Там заявляют, что с начала полномасштабной войны было инвестировано более 20 миллиардов гривен. Если сравнивать с довоенным периодом, то это рекордные показатели.

Мы инвестируем в модернизацию оборудования, системы резервного питания, новые технологические решения, которые позволяют потреблять меньше электроэнергии, альтернативную зеленую энергию и тому подобное,

– отмечают там.

