Какие новые правила продления срока действия номера от Киевстар?
Как и раньше, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего его отключат. Однако теперь этот период будет делиться на 2 этапа, сообщил мобильный оператор.
- Первый этап. В течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, вы можете пользоваться всеми услугами.
- Второй этап. Приостановленное состояние еще на 91 день. Когда номер в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера.
Как продлить срок действия номера?
- Пополните счет на сумму от 30 гривен одним платежом.
- Оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц, или дневной пакет услуг. Если вы пользуетесь тарифом с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продлеваться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.
Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?
По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.
Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,
– отмечает он.
В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.
За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.
То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,
– объясняет Амелин.
В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.
Как изменились цены на мобильные тарифы в Украине?
Со 2 апреля lifecell повышает стоимость архивных тарифов, цены вырастут на 66%, 20%, 68%, или на 41%. Акционный тариф "Просто Лайф" для новых абонентов, которые переходят в сеть, стоит 120 гривен и включает безлимитные звонки внутри сети и 8 ГБ интернета.
Киевстар повышает стоимость некоторых архивных тарифов с 31 марта минимум на 50 гривен. В частности, пока известно о росте стоимости линейки LOVE UA.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.