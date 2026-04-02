Какую скидку от Киевстар можно получить?
До 30 июня 2026 года бизнес может подключить лицензии Microsoft 365 со скидкой 15%, пишет Киевстар.
Смотрите также Уже с 1 апреля: украинцам придется платить больше за мобильный тариф известного оператора
Акция действует при определенных условиях: воспользоваться предложением могут только те клиенты, которые ранее не пользовались этими услугами от Киевстара, а также оформили годовое обслуживание. Пакеты, доступны со скидкой:
- Microsoft 365 Business Basic и Business Basic (no Teams);
- Microsoft 365 Business Standard и Business Standard (no Teams);
- Microsoft 365 E3 и E3 (no Teams);
- Microsoft 365 E5 и E5 (no Teams);
- Microsoft 365 F1 и F1 (no Teams);
- Microsoft 365 F3 и F3 (no Teams);
- Office 365 E3 и E3 (без Teams);
- Office 365 E5 и E5 (no Teams);
- Microsoft 365 Apps for Business.
Оплата за подключенные услуги будет осуществляться ежемесячным платежом или сразу за год пользования. Киевстар – официальный партнер Microsoft в Украине. Мы оказываем поддержку при настройке сервисов, помогаем перенести данные и обучаем команду для комфортной и эффективной работы,
– пишут в компании.
Какова стоимость лицензий Microsoft 365 для бизнеса?
Малый и средний бизнес:
- Лицензии без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривен в месяц за пользователя%
- Дополнительно за корпоративную платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривен в месяц за пользователя.
Большой бизнес:
- Лицензии без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривны в месяц;
- Лицензии с Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривны в месяц.
Что с ценами на тарифы у других операторов?
Со 2 апреля lifecell повышает стоимость архивных тарифов, цены вырастут на 66%, 20%, 68%, или на 41%. Акционный тариф "Просто Лайф" для новых абонентов, которые переходят в сеть, стоит 120 гривен и включает безлимитные звонки внутри сети и 8 ГБ интернета.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.