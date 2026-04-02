Какую скидку от Киевстар можно получить?

До 30 июня 2026 года бизнес может подключить лицензии Microsoft 365 со скидкой 15%, пишет Киевстар.

Акция действует при определенных условиях: воспользоваться предложением могут только те клиенты, которые ранее не пользовались этими услугами от Киевстара, а также оформили годовое обслуживание. Пакеты, доступны со скидкой:

Microsoft 365 Business Basic и Business Basic (no Teams); Microsoft 365 Business Standard и Business Standard (no Teams); Microsoft 365 E3 и E3 (no Teams); Microsoft 365 E5 и E5 (no Teams); Microsoft 365 F1 и F1 (no Teams); Microsoft 365 F3 и F3 (no Teams); Office 365 E3 и E3 (без Teams); Office 365 E5 и E5 (no Teams); Microsoft 365 Apps for Business.

Оплата за подключенные услуги будет осуществляться ежемесячным платежом или сразу за год пользования. Киевстар – официальный партнер Microsoft в Украине. Мы оказываем поддержку при настройке сервисов, помогаем перенести данные и обучаем команду для комфортной и эффективной работы,

– пишут в компании.

Какова стоимость лицензий Microsoft 365 для бизнеса?

Малый и средний бизнес:

Лицензии без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривен в месяц за пользователя%

Дополнительно за корпоративную платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривен в месяц за пользователя.

Большой бизнес:

Лицензии без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривны в месяц;

Лицензии с Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривны в месяц.

