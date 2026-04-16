Что Киевстар говорит об объединении с Vodafone?

На рынке мобильной связи в Украине обсуждают возможное объединение башенной инфраструктуры операторов, пишет "РБК-Украина".

Смотрите также "Мы не застрахованы": планирует ли Киевстар снова поднимать цены на тарифы

В компании объяснили, что пассивной башенной инфраструктурой оператора руководит Ukrainian Tower Company, которая принадлежит материнской структуре VEON.

Относительно потенциального объединения инфраструктуры с Vodafone, в Киевстаре отмечают, что подобные соглашения – обычная практика для мирового телеком-рынка. Такие модели уже работают в ряде европейских стран, в частности в Великобритании, Германии, Италии и Швеции.

Заявления о так называемой монополии я воспринимаю как чисто манипулятивные. Потому что объединение башенной инфраструктуры, наоборот, позволяет сделать сеть более устойчивой, расширить покрытие и увеличить эффективность. В конце концов, больше всего выигрывают от этого именно абоненты,

– говорит президент Киевстара Александр Комаров.

Отдельно подчеркивается, что в условиях войны этот вопрос приобретает еще большее значение. Поскольку базовые станции часто становятся мишенью атак, консолидация инфраструктуры может помочь повысить устойчивость сетей и обеспечить лучшую связь для абонентов.

Каково мнение lifecell?

В конце января Forbes Украина сообщил, что компания Ukraine Tower Company, принадлежащая нидерландскому телеком-холдингу Veon (владелец Киевстара), подала заявку в АМКУ на приобретение контроля над активами Ukrainian Network Solutions, принадлежащей оператору Vodafone.

UTC и UNS – башенные компании, занимающиеся строительством и обслуживанием базовых станций и сдачей их в аренду. Холдинг DVL, к которому принадлежит lifecell, тоже имеет такую компанию – Укртауер.

lifecell считает, что такое объединение "навсегда изменит структуру украинского телеком-рынка и замедлит его развитие на годы вперед".

Объединение пассивной мобильной инфраструктуры двух крупнейших операторов приведет к монополизации и структурному перекосу телеком-рынка, что может влиять на темпы инноваций и ослаблять ориентацию на потребности абонентов. Последствия этой транзакции выйдут далеко за пределы рынка мобильной связи,

– говорится в заявлении компании.

Каких мобильных операторов выбирают украинцы?