Что Киевстар говорит об объединении с Vodafone?
На рынке мобильной связи в Украине обсуждают возможное объединение башенной инфраструктуры операторов, пишет "РБК-Украина".
В компании объяснили, что пассивной башенной инфраструктурой оператора руководит Ukrainian Tower Company, которая принадлежит материнской структуре VEON.
Относительно потенциального объединения инфраструктуры с Vodafone, в Киевстаре отмечают, что подобные соглашения – обычная практика для мирового телеком-рынка. Такие модели уже работают в ряде европейских стран, в частности в Великобритании, Германии, Италии и Швеции.
Заявления о так называемой монополии я воспринимаю как чисто манипулятивные. Потому что объединение башенной инфраструктуры, наоборот, позволяет сделать сеть более устойчивой, расширить покрытие и увеличить эффективность. В конце концов, больше всего выигрывают от этого именно абоненты,
– говорит президент Киевстара Александр Комаров.
Отдельно подчеркивается, что в условиях войны этот вопрос приобретает еще большее значение. Поскольку базовые станции часто становятся мишенью атак, консолидация инфраструктуры может помочь повысить устойчивость сетей и обеспечить лучшую связь для абонентов.
Каково мнение lifecell?
В конце января Forbes Украина сообщил, что компания Ukraine Tower Company, принадлежащая нидерландскому телеком-холдингу Veon (владелец Киевстара), подала заявку в АМКУ на приобретение контроля над активами Ukrainian Network Solutions, принадлежащей оператору Vodafone.
UTC и UNS – башенные компании, занимающиеся строительством и обслуживанием базовых станций и сдачей их в аренду. Холдинг DVL, к которому принадлежит lifecell, тоже имеет такую компанию – Укртауер.
lifecell считает, что такое объединение "навсегда изменит структуру украинского телеком-рынка и замедлит его развитие на годы вперед".
Объединение пассивной мобильной инфраструктуры двух крупнейших операторов приведет к монополизации и структурному перекосу телеком-рынка, что может влиять на темпы инноваций и ослаблять ориентацию на потребности абонентов. Последствия этой транзакции выйдут далеко за пределы рынка мобильной связи,
– говорится в заявлении компании.
Каких мобильных операторов выбирают украинцы?
В марте 2026 года больше всего украинцы переносили свои номера в lifecell, тогда как Vodafone потерял больше всего абонентов. Вторым по потерям стал Киевстар – его покинули 21 297 клиентов.
lifecell получил 38 857 новых номеров, а его абонентская база выросла на 30 470 пользователей.