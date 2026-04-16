Что будет с тарифами Киевстар?

В компании Киевстар сообщили, что пересмотр тарифов уже состоялся, и новых изменений в ближайшей перспективе не планируется. Об этом рассказал президент компании Александр Комаров, пишет "РБК-Украина".

Мы, к сожалению, не застрахованы от внешних факторов. Каждый пересмотр цен – это вынужденная реакция на рыночную реальность, которая зависит от роста стоимости базовых ресурсов и не является уникальной практикой только Киевстар,

– говорит Комаров.

По его словам, расходы на электроэнергию в феврале 2026 года выросли примерно на 200% по сравнению с февралем 2023 года. Также существенно увеличились расходы на радиочастотный мониторинг (почти на 35%) и рентную плату за радиочастотный спектр (на 37%). Кроме этого, ежегодно растут расходы на оплату труда.

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

