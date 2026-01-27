Почему Трамп повысил тарифы?

Торговые пошлины США для Южной Кореи вырастут с 15% до 25%, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Новые тарифы будут касаться сотен товаров. Повышение коснется:

автомобилей;

фармацевтической продукции;

древесины;

и всего остального взаимного импорта.

В повышении тарифов Трамп обвинил парламент Южной Кореи. По мнению президента, тот не выполнил своих обязательств перед США. Дело в том, что законодатели так и не утвердили соглашение, согласованное несколько месяцев назад.

Дональд Трамп Президент США Президент Ли и я достигли выгодного для обеих стран соглашения 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти договоренности во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Так почему же корейский парламент до сих пор не ратифицировал это соглашение?

Глава Белого дома отметил, что все торговые соглашения имеют очень большое значение для Соединенных Штатов. Поэтому он ожидает соответствующего отношения и от партнеров США.

В рамках каждой из них мы действовали быстро, снижая наши тарифы в соответствии с договоренностями, зафиксированных в согласованных условиях. Конечно, мы ожидаем, что наши торговые партнеры будут делать так же,

– подчеркнул Трамп.

Заметьте! Президент не отметил, когда начнут действовать новые тарифы для Южной Кореи и может ли Сеул избежать повышения.

Что известно о торговом соглашении стран?

Торговое соглашение США и Южная Корея представили еще в конце июля 2025 года. Вашингтон согласился снизить тарифы на южнокорейские товары с 25% до 15%.

Взамен Сеул пообещал инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику.

Однако Трамп требовал, чтобы Сеул сразу инвестировал все средства авансом, что вызвало бурные споры. Это не позволяло финализировать соглашение, а переговоры по инвестициям продолжались месяцами.

В конце концов в конце октября Трамп во время саммита встретился с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном и пообщался по тарифам. После этого он объявил, что Вашингтон и Сеул согласовали все детали соглашения, пишет Reuters.. Страны договорились разделить инвестиции:

200 миллиардов Южная Корея предоставит в денежной форме. Они будут выплачиваться траншами по 20 миллиардов.

Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли США, которую Сеул будет помогать восстановить.

Важно! Для финального утверждения соглашения необходимо одобрение парламента Южной Кореи, которого пока так и нет.

Почему задерживается соглашение?