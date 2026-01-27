Чому Трамп підвищив тарифи?

Торгівельні мита США для Південної Кореї зростуть з 15% до 25%, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

Нові тарифи стосуватимуться сотень товарів. Підвищення торкнеться:

автомобілів;

фармацевтичної продукції;

деревини;

та всього іншого взаємного імпорту.

У підвищенні тарифів Трамп звинуватив парламент Південної Кореї. На думку президента, той не виконав своїх зобов'язань перед США. Річ у тім, що законодавці так і не затвердили угоду, погоджену кілька місяців тому.

Дональд Трамп Президент США Президент Лі та я досягли вигідної для обох країн угоди 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці домовленості під час мого візиту до Кореї 29 жовтня 2025 року. То чому ж корейський парламент досі не ратифікував цю угоду?

Глава Білого дому наголосив, що усі торгівельні угоди мають дуже велике значення для Сполучених Штатів. Тому він очікує відповідного ставлення і від партнерів США.

У межах кожної з них ми діяли швидко, знижуючи наші тарифи відповідно до домовленостей, зафіксованих у погоджених умовах. Звісно, ми очікуємо, що наші торгівельні партнери робитимуть так само,

– підкреслив Трамп.

Зауважте! Президент не зазначив, коли почнуть діяти нові тарифи для Південної Кореї та чи може Сеул уникнути підвищення.

Що відомо про торгівельну угоду країн?

Торгівельну угоду США та Південна Корея представили ще наприкінці липня 2025 року. Вашингтон погодився знизити тарифи на південнокорейські товари з 25% до 15%.

Натомість Сеул пообіцяв інвестувати 350 мільярдів доларів в американську економіку.

Однак Трамп вимагав, аби Сеул одразу інвестував усі кошти авансом, що викликало бурхливі суперечки. Це не дозволяло фіналізувати угоду, а переговори щодо інвестицій тривали місяцями.

Зрештою наприкінці жовтня Трамп під час саміту зустрівся з південнокорейським колегою Лі Чже Мьоном і поспілкувався щодо тарифів. Після цього він оголосив, що Вашингтон і Сеул узгодили всі деталі угоди, пише Reuters.. Країни домовилися розділити інвестиції:

200 мільярдів Південна Корея надасть у грошовій формі. Вони будуть виплачуватимуться траншами по 20 мільярдів.

Ще 150 мільярдів підуть на розвиток суднобудівної галузі США, яку Сеул допомагатиме відновити.

Важливо! Для фінального затвердження угоди необхідне схвалення парламенту Південної Кореї, якого поки так і немає.

Чому затримується угода?