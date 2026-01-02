Які мита відклав Трамп?

Адміністрація Трампа оголосила, що заплановане підвищення мит на м’які меблі, кухонні шафи та тумби поки відкладається, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У вересні Трамп розпорядився підвищити тарифи на меблі з 1 січня:

на окремі м’які дерев’яні вироби – з 25% до 30%;

а на кухонні шафи та тумби – з 25% аж до 50%.

Однак нове рішення поки що відкладає це підвищення. У Білому домі уточнили, що чинна ставка у 25% на всі ці вироби залишається без змін.

В документі йдеться, що запровадження підвищених тарифів на меблі перенесли на рік – до 1 січня 2027 року.

Окрім того, у Трампа наголосили, що США "продовжують продуктивні переговори з торгівельними партнерами" про торгівельну взаємність та вирішують питання національної безпеки, пов’язані з імпортом дерев’яної продукції.

Це може свідчити про можливість досягнення домовленостей, які дозволять і надалі відтермінувати запровадження нових мит,

– зазначає видання.

Варто знати! Нові ставки мит на меблі мали стосуватися тих країн, які не досягнули торгівельних домовленостей зі США. Хоча Трамп пообіцяв винятки для тих країн, які вже уклали торгівельні угоди з Вашингтоном.

Як американці оцінюють політику Трампа?

Невдоволення серед американців економічною політикою Трампа і зокрема тарифами, що призвели до зростання цін, зростає. Одне з останніх опитувань показало, що 57% жителів невдоволені діями президента, пише Independent.

Близько 70% опитаних заявили, що вартість життя у їхніх районах мало доступна або зовсім недоступна.

Близько третини респондентів зазначили, що їхнє фінансове становище у 2025 році погіршилось.

52% учасників дослідження відповіли, що США зараз перебувають у стані рецесії.

Третина усіх респондентів очікує, що ситуація в економіці країни лише погіршиться у 2026 році.

Однак Трамп захищає свої торгівельні мита. В одній із промов він навіть заявив, що його улюбленим словом є "тариф".

Зауважте! Трамп ігнорує зростання інфляції, а у всіх проблемах звинувачує свого попередника Джо Байдена, мовляв, той залишив після себе глибоку кризу

Як зросли ціни у США після нових тарифів?