Какие пошлины отложил Трамп?

Администрация Трампа объявила, что запланированное повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и тумбы пока откладывается, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В сентябре Трамп распорядился повысить тарифы на мебель с 1 января:

на отдельные мягкие деревянные изделия – с 25% до 30%;

а на кухонные шкафы и тумбы – с 25% вплоть до 50%.

Однако новое решение пока откладывает это повышение. В Белом доме уточнили, что действующая ставка в 25% на все эти изделия остается без изменений.

В документе говорится, что введение повышенных тарифов на мебель перенесли на год – до 1 января 2027 года.

Кроме того, у Трампа отметили, что США "продолжают продуктивные переговоры с торговыми партнерами" о торговой взаимности и решают вопросы национальной безопасности, связанные с импортом деревянной продукции.

Это может свидетельствовать о возможности достижения договоренностей, которые позволят и в дальнейшем отсрочить введение новых пошлин,

– отмечает издание.

Стоит знать! Новые ставки пошлин на мебель должны были касаться тех стран, которые не достигли торговых договоренностей с США. Хотя Трамп пообещал исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с Вашингтоном.

Как американцы оценивают политику Трампа?

Недовольство среди американцев экономической политикой Трампа и в частности тарифами, приведших к росту цен, растет. Один из последних опросов показал, что 57% жителей недовольны действиями президента, пишет Independent.

Около 70% опрошенных заявили, что стоимость жизни в их районах мало доступна или совсем недоступна.

Около трети респондентов отметили, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось.

52% участников исследования ответили, что США сейчас находятся в состоянии рецессии.

Треть всех респондентов ожидает, что ситуация в экономике страны только ухудшится в 2026 году.

Однако Трамп защищает свои торговые пошлины. В одной из речей он даже заявил, что его любимым словом является "тариф".

Заметьте! Трамп игнорирует рост инфляции, а во всех проблемах обвиняет своего предшественника Джо Байдена, мол, тот оставил после себя глубокий кризис

Как выросли цены в США после новых тарифов?