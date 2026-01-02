Какие пошлины отложил Трамп?
Администрация Трампа объявила, что запланированное повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и тумбы пока откладывается, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В сентябре Трамп распорядился повысить тарифы на мебель с 1 января:
- на отдельные мягкие деревянные изделия – с 25% до 30%;
- а на кухонные шкафы и тумбы – с 25% вплоть до 50%.
Однако новое решение пока откладывает это повышение. В Белом доме уточнили, что действующая ставка в 25% на все эти изделия остается без изменений.
В документе говорится, что введение повышенных тарифов на мебель перенесли на год – до 1 января 2027 года.
Кроме того, у Трампа отметили, что США "продолжают продуктивные переговоры с торговыми партнерами" о торговой взаимности и решают вопросы национальной безопасности, связанные с импортом деревянной продукции.
Это может свидетельствовать о возможности достижения договоренностей, которые позволят и в дальнейшем отсрочить введение новых пошлин,
– отмечает издание.
Стоит знать! Новые ставки пошлин на мебель должны были касаться тех стран, которые не достигли торговых договоренностей с США. Хотя Трамп пообещал исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с Вашингтоном.
Как американцы оценивают политику Трампа?
Недовольство среди американцев экономической политикой Трампа и в частности тарифами, приведших к росту цен, растет. Один из последних опросов показал, что 57% жителей недовольны действиями президента, пишет Independent.
- Около 70% опрошенных заявили, что стоимость жизни в их районах мало доступна или совсем недоступна.
- Около трети респондентов отметили, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось.
- 52% участников исследования ответили, что США сейчас находятся в состоянии рецессии.
Треть всех респондентов ожидает, что ситуация в экономике страны только ухудшится в 2026 году.
Однако Трамп защищает свои торговые пошлины. В одной из речей он даже заявил, что его любимым словом является "тариф".
Заметьте! Трамп игнорирует рост инфляции, а во всех проблемах обвиняет своего предшественника Джо Байдена, мол, тот оставил после себя глубокий кризис
Как выросли цены в США после новых тарифов?
Таможенная политика Дональда Трампа вызвала подорожание аудиооборудования, музыкальных инструментов и другой продукции, поставляемой из-за рубежа. В ответ крупные ритейлеры, в частности Costco и Ashley Furniture, начали сокращать объемы импорта или перекладывать дополнительные расходы на потребителей из-за повышения цен.
После введения новых пошлин в США фиксируется постепенный рост стоимости широкого перечня потребительских товаров. Начиная с апреля 2025 года, розничные продавцы подняли цены на 11 из 29 позиций, среди которых одежда и обувь, в частности футболки. Подорожание коснулось и велосипедов, посудомоечных машин и спортивного инвентаря.
Особенно ощутимым для потребителей стал рост цен на кофе. В сентябре розничная стоимость этого продукта в США подскочила на 40% в годовом измерении. После этого администрация Трампа была вынуждена отменить 40-процентную пошлину на импорт сельскохозяйственной продукции из Бразилии – одного из ключевых мировых экспортеров кофе.